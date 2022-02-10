AK Partili Sinan Burhan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a tokat gibi sözler! Tutmadığı sözleri böyle sıraladı

Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında AK Parti Altındağ Belediye Meclis üyesi Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepkisini dile getirdi.

Burhan, yaptığı konuşmada, "Benim birinci görevim Ankara'daki fakir fukaraya sahip çıkmak. Bunu söylerken de yapılmayanları da söylemeyelim mi? Söyleyelim. Dedik ki kardeşim, '58 km metro denildi, 1 metre yapılmadı' deyince Adnan Bey bozuluyor, yapılmadı. 'Bilişim vadisi' denildi, yapılmadı. Gölbaşı, Kızılırmak suyu Mogan'a verilecekti, tarımsal sulama yapılacaktı, yapılmadı. 'Kızılırmak suyu zehirli, verilmesin' denildi, Ankara Büyükşehir Belediyesine Sayın Mansur Yavaş belediye başkanı olunca, Ankara'ya Kızılırmak suyu verildi. Bu nasıl oldu? Bu su zehirli miydi? Nasıl oldu da birden bire temizlendi? Şimdi biz bu eksikleri söylemeyelim mi? Yine 'Kızılay yaya trafiğine açılacak' denildi, açılmadı. Söylemeyelim mi? Bunun dışında 'sokak hayvanlarıyla ilgili barınaklar yapılacak' denildi. Şu anda bakın daha dün Ankara'da bir köpek saldırısı oldu. Barınaklar yapılmadı. Tam tersi, hayvanlara ayrılan bütçe daha da azaldı. Dolayısıyla da biz burada yapılan işlere teşekkür ederiz, yapılmayanları da eleştirmek gibi bir durumumuz var." ifadelerini kullandı.

Yayını kestiler!

Öte yandan; Sinan Burhan konuşurken ABB TV canlı yayınında sesi kesildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve gelir gelmez belediye meclis toplantılarının canlı yayınlanacağını belirterek” biz şeffaf belediyeyiz. Ankaralı vatandaşlar belediyede ne oluyor ne bitiyor bilsin. Biz özgür bir belediye olacağız, o nedenle tüm meclis çalışmalarını canlı yayınlayacağız “ demişti.