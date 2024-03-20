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Siyaset AK Partili seçmenlere ‘cahil’ diyenlere gelsin! ‘CHP’ye istemeye istemeye oy vermeye mecburuz’
Siyaset

AK Partili seçmenlere ‘cahil’ diyenlere gelsin! ‘CHP’ye istemeye istemeye oy vermeye mecburuz’

Yeniakit Publisher
2024-03-20 14:28:00 - 2024-03-20 14:32:55

Bodrum'da sokak röportajında konuşan CHP'li seçmenin sözleri sosyal medyada gündem oldu. "Bodrum'da yine CHP kazanacak ama istemeden vereceğiz" diyen kadın, "Kesinlikle istemiyoruz ama mecburen vereceğiz. Zaten bunu da bildikleri için böyle adaylar gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Bodrum'da sokak röportajında konuşan CHP'li seçmenin sözleri sosyal medyada gündem oldu. "Bodrum'da yine CHP kazanacak ama istemeden vereceğiz" diyen kadın, "Kesinlikle istemiyoruz ama mecburen vereceğiz. Zaten bunu da bildikleri için böyle adaylar gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Bodrum'da yapılan bir sokak röportajında konuşan CHP'li kadın seçmen, CHP'nin kazanacağını ancak istemeden oy vereceklerini söyledi.

Sokak röportajında konuşan CHP'li seçmen, "Bodrum'da yine CHP kazanacak. Ama istemeden vereceğiz. Kesinlikle istemiyoruz." sözleriyle izleyenleri şaşırttı.

'MECBUREN VERECEĞİZ'

CHP'li seçmen devam eden sözlerinde "Ama mecburen vereceğiz. Zaten bunu da bildikleri ile böyle adaylar gösteriyorlar" dedi.

Uzun yıllardır Bodrum'u yöneten CHP, altyapı sorunlarına çare bulamadı. Bodrumlu vatandaşlar yıllardır özellikle yaz aylarında su sorunu yaşıyor. Ancak CHP seçmeni bunu değiştirecek gibi durmuyor.
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