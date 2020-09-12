  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Partili Sarıeroğlu: "Türkiye, Kovid-19'la mücadelede dünyaya örnek"
Aktüel

AK Partili Sarıeroğlu: "Türkiye, Kovid-19'la mücadelede dünyaya örnek"

Yeniakit Publisher
2020-09-12 20:50:09 -
AK Partili Sarıeroğlu: "Türkiye, Kovid-19'la mücadelede dünyaya örnek"

BİLECİK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dünyaya örnek bir mücadele verdiğini söyledi.

Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Pazaryeri İlçe Kongresine katılan Sarıeroğlu, bir yörük kızı olarak Bilecik'e geldiği zaman çok farklı bir heyecan hissettiğini ifade etti.

Pandemi dolayısıyla zor şartlar altında kongreleri yapmaya çalıştıklarını aktaran Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Mücadele ederek bu sürecin de üstesinden geleceğiz. Türkiye, Kovid-19'la mücadelede dünyaya örnek. Hem 81 ilimizde kurmuş olduğumuz sağlık ordumuz hem de AK Parti döneminde yapmış olduğumuz hastanelerimizle gerçekten başarıyla süreci yönetiyoruz. İnşallah bundan sonra da başarılı bir şekilde, yine vatandaşlarımızın desteğiyle bu süreci geçirmek istiyoruz."

Birlik, beraberlik ve hoşgörünün önemli olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Kim ve ne olursak olalım, birlik-beraberlik ruhuyla her şeyin üstesinden geliriz. Bugün o ruhu yine canlı olarak hissettik. Türkiye olarak en önemli zenginliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz. Her şart ve her koşulda buna sahip çıkarak her zorluğun üstesinden gelmiş durumdayız." dedi.

Türkiye'nin çok badireler atlatmış bir coğrafya ve tarihe sahip olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ecdadımızdan bize miras olan ruhla, inşallah geleceğe de emin adımlarla, güçlü şekilde ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde arka arkaya atılımlarımıza devam ediyoruz. Böyle bir dönemde, özellikle dünya pandemiyle mücadele ederken bizler Türkiye olarak ara vermeksizin hem içeride hem dışarıda mücadelemizi güçlü şekilde devam ettiriyoruz."

Kongreye AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katıldı.

Kongrede İsmail Soydan, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal'dan 'imam hatip' tepkisi
Gündem

Fatih Portakal'dan 'imam hatip' tepkisi

Yazar Erol Mütercimler'in İmam Hatiplerle ilgili skandal sözlerine bir tepki de FOX TV'nin eski sunucu Fatih Portakal'dan geldi.

Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması tepkilere neden oldu
Dünya

Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması tepkilere neden oldu

Bahreyn'in, ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını açıklaması tepkilere neden oldu...
Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti
Dünya

Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti

Batı Kuklası Arap Birliği'nin İsrail ile normalleşmeyi kınayan taslağın reddedilmesi kararını yorumlayan Filistinli uzmanlar, Arap Birliği'n..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı