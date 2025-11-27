AK Partili Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden güzel hizmet! Allah razı olsun

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Kurul Komisyonu’nda, sosyal yardım alan vatandaşların su faturalarının belediye tarafından ödenmesini öngören madde ele alındı. Toplantı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında meclis binasında yapıldı. Komisyon gündeminde, genel kurulda karara bağlanmamış toplam 9 madde yer aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Recep Kemal Certel, sosyal yardım alan aboneleri ilgilendiren maddenin fıkra değişikliğiyle ilgili şu teklifte bulundu: "Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgili birimi tarafından, resmi yazının abonenin sosyal yardıma muhtaç olduğunu gösterir belgelerle birlikte idareye gönderilmesiyle belirlenen ve barınma gayesi ile oturulan yerlerde içme ve kullanma amaçlı su tüketen veya üreten abonelerdir."

SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık ise "Teklif ettiğimiz madde, sosyal yardıma muhtaç olan abonelerimiz, müracaatı Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne yapıyor. Buradaki faturaların bedeli SBB tarafından ödeniyor. Ayrıca belediyemiz, bu durumda olan kişilerin belgelerini SASKİ’ye gönderiyor. Biz de ona göre işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sosyal yardım kapsamında ödenen faturalar için bir açıklama getirdik" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan da uygulamada netlik sağlanması gerektiğini belirterek, "Dar gelirli vatandaşların su faturalarının SBB tarafından karşılanacağı belirtiliyor. Ancak kimlerin yararlanacağı net değil. Muhtaçlık Kanunu’na göre mi, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile ortak bir çalışma mı yapılacak? Emekli başvuruları nasıl değerlendirilecek? Bu soruların açıklığa kavuşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal yardım alanları ilgilendiren madde ve diğer 8 madde oy birliğiyle kabul edilerek genel kurul kapanış toplantısına havale edildi.