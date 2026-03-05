  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İranlılar Türkiye'nin dört ilini gözünü kestirdi! Listede bir il var ki herkesi şaşırttı Manchester United Tedesco'yu izliyor: Alman hoca yolcu mu? Transfer bombası patlamak üzere mi? Gözünü o koltuğa kestirdi: Beşiktaş'ta rota çizildi: Şampiyonlar Ligi Çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! ABD’de İran savaşı anketi Net konuştu: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD'ye hiçbir mesaj göndermedik ve almadık... Hint Okyanusu’ndan Mersin’e geldiler! Gören dönüp dönüp tekrar bakıyor ABD ordusu Kudüs fay hattında çatırdıyor: Pentagon’da kıyamet kopuyor... Dev ordu içten çöküyor Galatasaray ve Fenerbahçe o isim için yarışta Suudi Arabistan yine devrede... Onuachu'ya akılalmaz teklif: Saniye düşünmeden kararını verdi
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi? Sonunda netleşti...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi? Sonunda netleşti...

Yıllardır her defasında balık ve yoğurt birlikte yenilir mi sorusu cevabını arar...

#1
Foto - Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi? Sonunda netleşti...

Yıllardır her balık sofrasında aynı tedirginliği yaşıyor, 'yanına yoğurt koyarsam ne olur?' sorusuyla kendimizi durduruyoruz.

#2
Foto - Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi? Sonunda netleşti...

Soğutucuların olmadığı dönemlerden günümüze miras kalan ve nesiller boyu bir 'zehirlenme korkusu' olarak sofralarımıza oturan o yasak, aslında bambaşka bir gerçeği saklıyor olabilir mi? Bilim dünyası, bu ezber bozan inanışın ardındaki asıl tehlikeyi ve bugüne kadar yanlış bildiğimiz o kritik detayı nihayet açıkladı. İşte o büyük yanılgının ardındaki gerçekler…

#3
Foto - Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi? Sonunda netleşti...

Sabah'a göre; Sofralarımızda nesillerdir uygulanan o meşhur yasak, bilim dünyasından gelen son açıklamalarla kökten sarsılıyor! 'Sakın birlikte yemeyin' denilen o iki besin hakkında bugüne kadar doğru bildiğimiz her şey, aslında büyük bir yanılgıdan ibaret olabilir.

#4
Foto - Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi? Sonunda netleşti...

Ancak bu, tamamen güvendesiniz demek değil; çünkü uzmanların üzerinde durduğu tek bir 'istisna', bir akşam yemeğini kabusa çevirmeye yetiyor. Herkesin bir şehir efsanesi sandığı o durumun arkasındaki bilimsel gerçeği öğrendiğinizde, bir sonraki yemeğinizde tabağınıza çok daha farklı bakacaksınız..

#5
Foto - Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi? Sonunda netleşti...

Soğutucuların olmadığı dönemlerde balık ve süt ürünleri hızlıca bozulabiliyordu. Bu da zehirlenmelerin sık sık yaşanmasına neden olarak 'balıkla süt ürünleri yenmez' düşüncesini yaygınlaştırmıştı.

#6
Foto - Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi? Sonunda netleşti...

Bazı kaynaklar bu inanışın Hindistan kökenli Ayurveda diyet anlayışından geldiğini vurguluyor.

#7
Foto - Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi? Sonunda netleşti...

Ayurveda'da balık gibi 'sıcak' kabul edilen hayvansal ürünlerin, süt ürünleri gibi 'soğuk' kabul edilen besinlerin birlikte yenmemesi gerektiği savunuluyor.

#8
Foto - Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi? Sonunda netleşti...

Uzmanlar, "Balık ve yoğurt yedim, zehirlenir miyim?" gibi endişelerin tamamen bir şehir efsanesinden kaynaklandığını vurguluyor.

#9
Foto - Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi? Sonunda netleşti...

Hem balık hem de yoğurt, besin değeri açısından oldukça zengindir. Balık; A, B, D vitaminleriyle birlikte demir, çinko, iyot ve selenyum açısından güçlü bir besin kaynağıdır.

#10
Foto - Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi? Sonunda netleşti...

Uzmanlar, bu iki gıdanın birlikte tüketilmesinde hiçbir sakınca olmadığını belirtiyor. Ancak her iki ürünün de taze olmasına dikkat etmekte fayda var.

#11
Foto - Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi? Sonunda netleşti...

Bayat balık veya uzun süre beklemiş fermente süt ürünleri, histamin oranı yüksek olduğu için bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Balıklarda zehirlenmeye yol açan temel etken 'Scrombroid' yani histamin zehirlenmesi olarak biliniyor. Bayat balıklarda zamanla artan histamin miktarı, hassas bünyelerde ciltte kızarma, kaşıntı ve mide bulantısı gibi belirtilere neden olabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!
Gündem

Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!

İşgalci israil ordusunun sözcülüğünü yapan kadın, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında itiraf dolu açıklamaların ardından tabancayı ..
Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş...
Gündem

Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş...

Eski LDP Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin huzur ve güven ortamını sadece geçmişin miras..
Dünyada korkulan oluyor: La Nino gidiyor El Nino geliyor
Gündem

Dünyada korkulan oluyor: La Nino gidiyor El Nino geliyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, şu an zay..
Bölge diken üstünde! Bir suikast daha
Dünya

Bölge diken üstünde! Bir suikast daha

Irak’ın Babil vilayetinde düzenlenen hava saldırısında Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugayları’nın üst düzey saha komutanlarından Ebu Ha..
İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış
Dünya

İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış

İngiltere Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs’taki Akrotiri üssünü hedef alan Şahid tipi dronun İran’dan havalanmadığını açıkladı. Olayın ardınd..
İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu
Gündem

İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu

CNN TÜRK muhabirinin telefonunun şifresiz açılması ve kameraların bantlanması, "güvenli" denilen sistemlerin arkasındaki karanlık ilişkileri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23