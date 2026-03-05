Uzmanlar son noktayı koydu! Balık ve yoğurt birlikte yenir mi? Sonunda netleşti...
Yıllardır her defasında balık ve yoğurt birlikte yenilir mi sorusu cevabını arar...
Yıllardır her balık sofrasında aynı tedirginliği yaşıyor, 'yanına yoğurt koyarsam ne olur?' sorusuyla kendimizi durduruyoruz.
Soğutucuların olmadığı dönemlerden günümüze miras kalan ve nesiller boyu bir 'zehirlenme korkusu' olarak sofralarımıza oturan o yasak, aslında bambaşka bir gerçeği saklıyor olabilir mi? Bilim dünyası, bu ezber bozan inanışın ardındaki asıl tehlikeyi ve bugüne kadar yanlış bildiğimiz o kritik detayı nihayet açıkladı. İşte o büyük yanılgının ardındaki gerçekler…
Sabah'a göre; Sofralarımızda nesillerdir uygulanan o meşhur yasak, bilim dünyasından gelen son açıklamalarla kökten sarsılıyor! 'Sakın birlikte yemeyin' denilen o iki besin hakkında bugüne kadar doğru bildiğimiz her şey, aslında büyük bir yanılgıdan ibaret olabilir.
Ancak bu, tamamen güvendesiniz demek değil; çünkü uzmanların üzerinde durduğu tek bir 'istisna', bir akşam yemeğini kabusa çevirmeye yetiyor. Herkesin bir şehir efsanesi sandığı o durumun arkasındaki bilimsel gerçeği öğrendiğinizde, bir sonraki yemeğinizde tabağınıza çok daha farklı bakacaksınız..
Soğutucuların olmadığı dönemlerde balık ve süt ürünleri hızlıca bozulabiliyordu. Bu da zehirlenmelerin sık sık yaşanmasına neden olarak 'balıkla süt ürünleri yenmez' düşüncesini yaygınlaştırmıştı.
Bazı kaynaklar bu inanışın Hindistan kökenli Ayurveda diyet anlayışından geldiğini vurguluyor.
Ayurveda'da balık gibi 'sıcak' kabul edilen hayvansal ürünlerin, süt ürünleri gibi 'soğuk' kabul edilen besinlerin birlikte yenmemesi gerektiği savunuluyor.
Uzmanlar, "Balık ve yoğurt yedim, zehirlenir miyim?" gibi endişelerin tamamen bir şehir efsanesinden kaynaklandığını vurguluyor.
Hem balık hem de yoğurt, besin değeri açısından oldukça zengindir. Balık; A, B, D vitaminleriyle birlikte demir, çinko, iyot ve selenyum açısından güçlü bir besin kaynağıdır.
Uzmanlar, bu iki gıdanın birlikte tüketilmesinde hiçbir sakınca olmadığını belirtiyor. Ancak her iki ürünün de taze olmasına dikkat etmekte fayda var.
Bayat balık veya uzun süre beklemiş fermente süt ürünleri, histamin oranı yüksek olduğu için bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Balıklarda zehirlenmeye yol açan temel etken 'Scrombroid' yani histamin zehirlenmesi olarak biliniyor. Bayat balıklarda zamanla artan histamin miktarı, hassas bünyelerde ciltte kızarma, kaşıntı ve mide bulantısı gibi belirtilere neden olabiliyor.
