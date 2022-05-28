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Gündem AK Partili Şamil Tayyar'dan Hakan Ural'a tepki
Gündem

AK Partili Şamil Tayyar'dan Hakan Ural'a tepki

Kanal D'de ekranlara gelen Neler Oluyor Hayatta programında yorumculuk yapan Hakan Ural'ın 'Z kuşağı oy kullanmamalı' sözlerine AK Partili Şamil Tayyar'dan eleştiri geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 08:00:00 -

Kanal D'de "Neler Oluyor Hayatta" isimli programda yorumculuk yapan Hakan Ural, "Z kuşağı oy kullanmamalı" dedi. Ural, "Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence" dedi.

Konuyla ilgili konuşan AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Hakan Ural'ın sözlerine tepki gösterdi.

Şamil Tayyar, siyaset gündeminin Hakan Ural'ın sözleri ile meşgul olmaması gerektiğini belirtti.

Tayyar, Siyaset gündeminin "Dağdaki çobanla benim oyum bir mi’ diye soran Aysun Kayacı ile ‘Z kuşağı oy kullanmasın’ diyen Hakan Ural arasına sıkışması ne acı. Birinin diğerinden ne farkı var? Neyseki azınlıktalar. Genciyle yaşlısıyla bu milletin ferasetinden kimse endişe duymasın" dedi.

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