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Siyaset AK Partili Salih Cora: Kayyımlar terörün belini kırmıştır
Siyaset

AK Partili Salih Cora: Kayyımlar terörün belini kırmıştır

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, “Terörün lojistik merkezi görevini üstlenen yerel kurum ve kuruluşların, yasa dışı faaliyetleri takip edilip haklarında hukuki süreç başlatılarak görevden alınmaları, yerlerine kayyım atanması terör örgütünün kolunu kanadını kırmıştır” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:09:00 -
AK Partili Salih Cora: Kayyımlar terörün belini kırmıştır

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sırasında söz alan Cora, Türkiye’nin, FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele ettiğine dikkati çekerek, terör olaylarının ülke gündeminden giderek uzaklaştığını belirtti. Teröre karşı verilen mücadelenin Diyarbakır annelerinin mücadelesiyle taçlanacağını aktaran Cora, HDP Diyarbakır il binasındaki annelerin eyleminin terörün sosyolojik tezlerini çürüttüğünü dile getirdi.

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