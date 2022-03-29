AK Partili Şahin Tin’den KDV indirimi mesajı

YENİ AKİT / ANKARA

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, küresel gelişmelerin yansıması neticesinde karşı karşıya kalınan sıkıntıları alınan güçlü tedbirlerle aşmanın gayretinde olduklarını söyledi. Şahin Tin, “Temel ihtiyaçtan yeme-içme hizmetine, konuttan arsaya, tarımdan turizme daha birçok alanda vatandaşımızın üzerindeki yükleri hafifletmek için adımlar atıyoruz, devletimizin imkânlarını seferber ediyoruz. Küresel krizle etkin mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünya zorlu bir sınav veriyor”

Değerlendirmesinde, “Dünya zorlu bir sınav veriyor” diyen Milletvekili Şahin Tin, “Salgınla başlayan ardından enerji krizi ile devam eden bununla birlikte gıda başta olmak üzere birçok sektörde yaşanan olumsuz süreçler tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi elbette ülkemize de olumsuz yansımaları oluyor. Savaşlar, ülkelerin yürüyüşüne her zaman çelme takmış, sendelemesine sebep olmuş, ülkelerin vatandaşlarını zorluklarla karşı karşıya bırakmıştır. Bu nedenle savaşın sona ermesi için Türkiye üst düzey diplomasi trafiğini dünyada eşi ve benzerine az rastlanır nitelikte başarıyla sürdürmektedir. Bugüne kadar karşı karşıya kalınan zorlu süreçlerin üstesinden nasıl geldiysek bu girdabın da içinden Türkiye’nin güçlü liderliği sayesinde çıkılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin destek ve duası ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hükümetimizin ortaya koyduğu irade, devletimizin sarsılmaz gücüyle barış ve huzur dolu başarılı bir neticeye dünyayı taşıyacaktır” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracağız”

“Milletimizin imkânlarını genişletmeye, yatırım, istihdam ve üretimin devamını sağlamaya, gelecek günlerin daha müreffeh olması için tedbirler almaya ve destekler sunmaya hassasiyetle devam ediyoruz” diyen Milletvekili Şahin Tin, “Medeniyetimizden devraldığımız emanetler bizim en büyük güç kaynağımızdır. Bu emanetleri koruyup yaşatmak hepimizin ortak vazifesidir. Dünyadaki tüm zorluklara rağmen ülkemizi güçlü tutmak zorundayız. Küresel ve bölgesel manada kriz niteliğinde hızla büyüyen hayat pahalılığı karşısında vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için hükümetimiz gerekli olan tüm adımları atmaktadır. Kolay bir süreç değil ancak iradesini ortaya koyabilen güçlü Türkiye’nin olduğu gerçeğini hiç kimse aklından çıkarmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“Finansman yükünü hafifletiyoruz”

Milletvekili Şahin Tin, temel ihtiyaç maddelerinden yeme-içme hizmetlerine arsa ve konutlardan inşaat sektörüne, tarım sektöründen daha birçok alana kadar kolaylıklar getiren adımlar atıldığını belirtti. Şahin Tin; “Deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete, bebek bezi gibi temel ihtiyaç maddelerinde KDV oranını %18’den %8’e düşürüyoruz. Yeme-içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını %8’e indiriyoruz. Birinci sınıf işletme 3 yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde uygulanan %18 KDV oranını %8’e çekiyoruz. Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda %8 bu büyüklüğü aşan konutlarda ise aşan kısmı için %18 KDV uygulanmasına imkân sunuyoruz. İnşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü hafifletmek için arsa ve arazilerin KDV oranını %8’e indiriyoruz. Tarım sektöründe her türlü sertifikalı tohum, fide, fidan teslimlerinde KDV oranını %1’e, süt toplama tankları gibi kimi ürünlerdeki KDV oranlarını ise %8’e düşürüyoruz. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlerin KDV istisnası yöntemini değiştiriyoruz. Turizm yatırımlarını KDV istisnasına dâhil ediliyoruz. Bu arada ihracatçılarımıza yönelik de önemli bir adım daha atıyoruz. Bu adım sayesinde imalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV iadesi talep etmek yerine artık KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecekler” diye konuştu.