AK Partili Öznur Çalık'tan HDP'li Pervin Buldan'la yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak Gara'da şehit edilen Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey'in annesinin evladından haber almak istemesi üzerine geçmişte HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çalık, yazılı açıklamasında, terör örgütü PKK'nın yıllardır yurt içinde ve dışında kan döktüğünü, barış ve huzuru bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarla güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef aldığını vurguladı.

PKK'nın binlerce çocuğu öksüz ve yetim, kadınları dul, anne ve babaları evlatsız bıraktığının altını çizen Çalık, terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan ailelerle sürekli temas halinde olduklarını bildirdi.

Çalık, çocukları kaçırılan aileleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisinin görüştürdüğünü aktardı.

"Pervin Buldan'ı aradım, annenin, ailenin durumunu konuştum"

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan vatandaşların durumuyla ilgili HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı da geçmişte aradığını belirten Çalık, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK tarafından 2015 yılında kaçırılan Malatyalı Semih Özbey'in annesi kanser hastasıydı ve diğer annelerimiz gibi yüreği yanıyordu, evladından haber almak istiyordu. Kimin kaçırdığını ve durumunu öğrenmek için o dönem HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ı aradım, annenin, ailenin durumunu konuştum. Pervin Buldan ise 'Kim kaçırmış bakalım size döneceğim.' dedi. Sonra tekrar bana dönerek, 'Sağlık durumu iyi. Bir süre misafir edilir, bırakılır.' dedi. Ben de ailemize bu bilgileri verdim."

Çalık, Buldan'ın o dönem kimlerden bilgi aldığını, kimlerle konuştuğunu açıklamasını isteyerek, "PKK ile aranıza neden mesafe koyamıyorsunuz? Size iradelerini emanet eden 6 milyon seçmen, kundaktaki bebekleri öldüren, 13 vatan evladının kafasına bir mağarada kurşun sıkan, askere, polise saldıran PKK'nın sözcüsü olmanız için oy vermedi. Aziz milletimiz ihanetlerinizin farkında, yalanlarınızın farkında. Teröre karşı amasız, fakatsız, lakinsiz ya tavır alacaksınız ya da bu eli kanlı terör örgütünün her cinayetinin ortağı olarak hesap vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Çalık, Diyarbakır annelerinin eylemlerini hatırlatarak, "Sabır, metanet ve cesaretle ısrarlı duruşunu sürdüren bu annelerimiz terörü yenecek, milletimizde kalleş PKK'ya destek verenleri, siyasi uzantıları ve adını telaffuz etmeyenleri unutmayacaktır. Devletimizin tüm unsurları, sınırlarımız içinde ve dışında hain PKK terör örgütünün kökünü kazıyana ve tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Malatyalı şehit Semih Özbey'in babası Gürsel Özbey'in İnsan Hakları Derneği (İHD) ile görüşmesini kendisine aktardığını belirten Çalık, şunları kaydetti:

"Baba Gürsel Özbey beni aradı. İHD evlatlarını kendilerine kavuşturacaklarını söylemiş fakat Türkiye'de hiçbir sorunla karşılaşmamak için bir teminat istemiş. Ben bu görüşmeyi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Cumhurbaşkanımız da İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hemen çağırdı, 'Evlatlarımızı sınıra kadar getirsinler oradan teslim alalım, hiçbir müdahalede bulunmayalım. Yeter ki evlatlarımızı sağ salim ailelerimize teslim edelim' talimatını verdi. Ben bunun üzerine evladımızın babası Gürsel Özbey ile tekrar görüştüm, 'İHD gidip evlatlarımızı getirsinler, hiçbir zorlukla karşılaşmayacaklar' dedim. Şunu da söyledim Gürsel Özbey'e 'İHD sadece sizin duygularınızı suistimal etmek için bunu yapıyorlar, getirecek olsalar hiçbir teminata gerek olmadan getirirler. İnşallah gerçek olur ve Semih evladınıza kavuşursunuz.' dedim. Ne yazık ki İHD'den bir daha ses çıkmadı."