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AK Partili Özhaseki: Truva atının içinde neler olduğunu herkes biliyor

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti ve MHP ortaklığında düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitinginde konuştu.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:26
AK Partili Özhaseki: Truva atının içinde neler olduğunu herkes biliyor

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki,AK Parti ve MHP ortaklığında düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitinginde halka seslendi. 

Özhaseki'nin konuşmasından satır başları:

Önümüzde Ankara imtihanı var.  Ankara bizden neler bekliyor? Biz dersimize çalıştık, 30 kişilik bir ekiple 11 ana başlıkta 111 ciddi proje hazırladık.

Burada sizin huzurunuzda üzüldüğüm bir konuyu dile getirmek istiyorum. CHP'nin adayı 3. dönemdir aday. Bir proje ile çıktı mı, hayır. Ve belediyeciliği de bilmiyor, projesi de yok. Buradan ilan ediyor. Ankara gibi bir yere aday oluyorsanız dersinize çalışacaksınız, proje üreteceksiniz.

Truva atının içinde neler olduğunu herkes biliyor

Fakat karşı tarafta bir ittifak var ki; herkes anlamaya çalışıyor. Daha doğrusu anladı da onlar anlaşılmadığını zannediyor. Görünürde iki parti var. CHP ve göründüğü gibi İYİ Parti. Peki söyleyemedikleri ortak var. Sakladıkları ortak var. Niye söyleyemiyorsunuz bunu? Eğer ortağı çok sevdiyseniz çıkın iftiharla ilan edin. Zannediyorlar ki Ankara halkı anlamaz. Biz kül yuttururuz zannediyorlar. Truva atının içinde neler olduğunu herkes biliyor.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:26
  1. Ankara
  2. Mehmet Özhaseki
  3. AK Parti

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