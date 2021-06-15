AK Partili Özdemir “Batman’da maaş skandalı” iddialarını çürüttü

Yeni Akit Ankara

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Batman'daki maaş skandalı Meclis gündemine taşındı” şeklinde haberler yayımlandığını belirterek “CHP Ankara Milletvekili Murat Emir tarafından iddia edilen bir haber, yalan haber. Bu yalan haberle ilgili özellikle Batman'da Kamu Hastaneleri Birliği Başkanlığıyla Halk Sağlığı Başkanlığını yürütmekte olan iki hekim kardeşimizle ilgili büyük bir iftira söz konusu” dedi.

Soruşturmaya ilişkin bilgi veren Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “30 Mart 2019 tarihinde Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir inceleme neticesinde Batman Bölge Devlet Hastanesi mutemetlik biriminde çalışan personellerle ilgili yıllara sari bir usulsüzlük tespit ediliyor. Hem Bakanlık Teftiş Kuruluna hem de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuluyor ve bu 11 personelle ilgili 1,5 seneye yakındır süren bir soruşturma var. Bunların bir kısmı memurluktan atıldı, bir kısmının da soruşturmaları devam etmektedir. O dönemlerde bu iki ismin de orada herhangi bir görevleri yok”

CHP’lilerin yalan siyaseti

Soruşturmanın başladığı tarihin 30 Mart 2019 olduğunu hatırlatan Özdemir, “Söz edilen isimle ilgili Hakkı Ural, 17 Şubat 2020 tarihinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı olarak göreve geliyor. Kardeşi Ali Ural ise bu tarihten 8 ay sonra yani Ekim 2020 tarihinde Batman Merkez İlçe Başkanımız oluyor. Dolayısıyla hiçbir ilgi ve alakası olmadığı süreçlerde bu arkadaşlarımıza bir suçlama yapılıyor. Doktor Atif Gür'de 16 Temmuz 2020 tarihinde Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak göreve geliyor. Yani CHP'li arkadaşların yalan siyasetini burada da devam ettirdiklerini görüyoruz” açıklamasında bulundu.

