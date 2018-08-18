AK Partili Orhan Miroğlu mutluluğunu bu fotoğrafla duyurdu

Bugün yapılan AK Parti'nin 6. Olağan Kongresi'nde partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) görev alacak isimler belli oldu. İsimler arasında 25. ve 26.Dönem AK Parti Mardin Milletvekilliği yapan ama genel seçimlerde aday gösterilmeyen Orhan Miroğlu da yer aldı.

Miroğlu sosyal medya hesabından mutluluğunu bu fotoğraflarla paylaştı...

İşte AK Parti’nin yeni MKYK’sı AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) belli oldu. GALERİYE GİTKAYNAK: HABER7