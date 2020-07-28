AK Parti'li Ödünç'ten İznik Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesi teklifine tepki:

TBMM (AA) - AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli'nin, İznik Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesi için haddi aşan teklifte bulunduğunu belirterek, "Teklif ecdadımıza ve payitaht Bursa şehrine karşı büyük bir ihanettir." dedi.

Ödünç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının Türkiye'yi ve tüm İslam alemini büyük bir sevince sevk ettiğini, 86 yıl sonra Türkiye'nin mutlu bir anı yaşadığı sırada birilerinin bu mutluluğu gölgelemeye çalıştıklarını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Nilüfer Belediye Başkanı Yardımcısı Osman Ayradilli'nin, İznik Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesi teklifinde bulunduğunu, bunun haddi aşan bir teklif olduğunu ifade eden Ödünç, şöyle konuştu:

"Osman Ayradilli'nin haddi aşan küstah teklifi, payitaht olan Bursa'da büyük üzüntüye yol açmıştır. Osmanlı'nın başkenti, İslam'ın nurlu sancağının gölgesi Bursa'mızda, kılıç hakkı ile alınan İznik'e dair gerçekleştirilen hadsiz ve hayasız çıkış, sadece bir skandal değil, büyük bir ayrımcılıktır. Ayradilli'nin bu çıkışıyla ilgili CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir çift sözümüz vardır. Siz milletimizin manevi değerlerini hiçe saydığınız ve ayrıştırdığınız sürece CHP'nin içerisinde bu zihniyetler var olduğu sürece bu aziz milletle nasıl barışacaksınız? Sayın Kılıçdaroğlu, dinimize, ibadethanelerimize dil uzatan, ecdadın emanetine sahip çıkmayan ve milletimizle ayrı dili konuşan Osman Ayradilli gibi isimlerle nasıl Bursalıların yüzüne bakacaksınız? Bursa'da fetihten sonra Orhan Gazi'nin yadigarı olan ve 1331 yılında cami yapılarak günümüze kadar da ibadethane olarak kullanılan Bursa İznik Ayasofya Camisi'nin müze haline dönüştürülmesi teklifi ecdadımıza ve payitaht Bursa şehrine karşı büyük bir ihanettir. Müslümanların kutsalını hiçe saymaktır. Hele Bursa gibi Osmanlı'nın gözbebeği olmuş bir memlekete büyük bir vefasızlıktır. Bu yanlıştan vazgeçilerek Bursalılar'dan bir an önce özür dilenmelidir. İznik Ayasofya Camisi camidir, cami kalacaktır."

Ödünç, bir belediye başkan yardımcısının görevinin ayrıştırmak, kutsala saldırmak, emaneti hiçe saymak değil, aslına uygun şekilde ona sahip çıkmak olduğunu kaydetti.



