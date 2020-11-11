  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti'li Ödünç: "Kentsel dönüşüm birlikte başaracağımız bir süreç yönetimidir"
Aktüel

AK Parti'li Ödünç: "Kentsel dönüşüm birlikte başaracağımız bir süreç yönetimidir"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:52:20 -
AK Parti'li Ödünç: "Kentsel dönüşüm birlikte başaracağımız bir süreç yönetimidir"

TBMM (AA) - AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, "Kentsel dönüşüm, millet olarak birlikte başaracağımız bir süreç yönetimidir. Duyarlı, insana ve yaşama değer veren her vatandaşımız, bu hususta devletimize yardım etmekle mükelleftir." dedi.

Ödünç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, deprem etkisi altındaki binalarda oturmanın, insanların hayatında büyük risk taşıdığına işaret ederek, hiç vakit kaybetmeden riskli binalarla ilgili gerekli tespitlerin yapılarak gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana kentsel dönüşüme büyük önem verdiğini dile getiren Ödünç, bu uygulamanın birçok şehirde başarıyla yürütüldüğünü, Bursa'da da 300'ün üzerinde afet riski altındaki sitede kentsel dönüşümün gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ödünç, "Kentsel dönüşüm, millet olarak birlikte başaracağımız bir süreç yönetimidir. Duyarlı, insana ve yaşama değer veren her vatandaşımız bu hususta devletimize yardım etmekle mükelleftir. Yarınlarımızı çürük, riskli binaların kaderine terk etmeyelim. Depreme dayanıklı binaların yapılması için var gücümüzle kentsel dönüşüm yasasının hayatımızda uygulanması için çalışalım. Unutmayalım ki kentsel dönüşüm yasası müteahhitleri zengin etmek için çıkartılmamıştır." diye konuştu.

Depremin ardından Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin yapı ön değerlendirme raporunu da paylaşan Ödünç, şunları kaydetti:

"İzmir depreminde toptan göçen ve ağır hasar gören binaların yüzde 90'ının ruhsat tarihleri, 2000 yılı öncesine aittir. Buna göre 1975 Deprem Yönetmeliğine uyulması gerekirken, bu yönetmeliğin süneklik şartlarına uyulmadığı saptanmıştır. Bununla beraber aynı sitedeki bazı bloklarda toptan göçme ve ağır hasar görülürken diğer bloklarda stabilitenin korunduğu görünmüştür.

Depremdeki hasarların ortak kusurlarını şöyle sıralayabiliriz: Yatay ve dikey yapısal düzensizlikler, donatılardaki korozyon, kolon kiriş birleşim bölgesindeki etriye sıklaştırmasının eksikliği, güçlü kolon-zayıf kiriş ilkesine uyulmaması, sahadaki uygulamanın statik projeye uygun olmaması, binaların taşıyıcı sistemlerinde kuralına uygun olmayan tadilatların yapılması."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'ı şoke eden sözler!
Dünya

Joe Biden'ı şoke eden sözler! "Senin için sivilleri öldürdüm"

ABD'de bir eski askerin, Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a, "Neden savaş yanlısı birine oyumuzu verelim? Sizin için o savaşlarınızda biz ..
7 Bakanlıkta kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Siyaset

7 Bakanlıkta kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Önemli bakanlık atamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığ..
Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum
Korona Virüs

Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum

ABD merkezli ilaç devi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin başında olduğu BioNTech şirketinin geliştir..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay