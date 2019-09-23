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AK Parti'li Nurettin Canikli'den CHP'ye bir tepki daha! 'IMF özlemleri kıyıya vurdu'

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, IMF ile gizlice görüşen muhalefet yetkililerine sert çıktı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 17:54
AK Parti'li Nurettin Canikli'den CHP'ye bir tepki daha! 'IMF özlemleri kıyıya vurdu'

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmesine tepki göstererek, "CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu" ifadesini kullandı.

AK Partili Canikli, IMF heyetinin kuruluş anlaşması çerçevesinde gözlem görevini yerini getirmek üzere geldiği Türkiye'de resmi programda olmadığı halde CHP ve İYİ Parti temsilcileriyle görüşmesine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

​"CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu" değerlendirmesinde bulunan Canikli, Türkiye'nin IMF ile ilk stand-by anlaşmasının, 1960 darbesinden sonra yönetime el koyan askeri cunta döneminde, 1 Ocak 1961 tarihinde gerçekleştiğini belirtti.

​Canikli, paylaşımında "CHP'nin desteklediği darbenin lideri Cemal Gürsel döneminde yapılan bu anlaşma çerçevesinde IMF'den 16 milyon SDR karşılığı borç alındı. 1961 sonunda Başbakan olan İsmet İnönü, 1965'e kadar IMF'den 55.5 milyon SDR tutarında borç aldı" ifadesine yer verdi.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 17:54
  1. Nurettin Canikli
  2. IMF
  3. CHP IMF

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