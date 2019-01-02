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AK Partili mütevazı olur!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mütevazı bekleyişi, partililere sürekli yaptığı uyarıyı akıllara getirdi ve, "Liderlik budur" yorumlarına neden oldu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:36
AK Partili mütevazı olur!

Seçim süreci başladı, partiler adaylarını açıklamaya ve tanıtmaya başladı. Özellikle büyükşehirlerdeki belediyecilik faaliyetleriyle ön plana çıkan AK Parti, güçlü adaylarla seçimlere hazırlanıyor. 

İstanbul için Yıldırım 

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti hükümetlerinin efsane Ulaştırma Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı aday gösterdi.

Yıldırım'ın adaylığı, bir hafta önce İstanbul'da düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Erdoğan'ın mütevazılığı

Toplantıda bir detay gözlerden kaçtı. Katılımcılar tarafından çekilen fotoğrafta; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım konuşurken sahne arkasında kendisine getirilen sandalyeye oturarak konuşmayı takip etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tavrı, partililere sürekli hatırlattığı mütevazılık uyarısını akıllara getirdi. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 11:36
  1. İstanbul
  2. cumhuriyet halk partisi
  3. yalova
  4. kılıçdaroğlu
  5. kemal kılıçdaroğlu
  6. muharrem ince
  7. ak parti
  8. tbmm
  9. binali yıldırım
  10. recep tayyip erdoğan

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