AK Partili Muş'tan İYİ Partili Öztürk'e küfür davası!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde, kürsüde konuşma yaptığı sırada çıkan bir tartışmada, İYİ Partili Öztürk'ün kendisine galiz bir şekilde küfrettiğini anımsattı.

Böyle bir küfrün, Gazi Meclisin ağırlığına yakışmadığını belirten Muş, "Bu Gazi Meclis çatısı altında ben bu tip bir olay hatırlamıyorum. Kürsüdeyken, alenen bir küfür ilk defa duydum. Bu üzücü bir şey." dedi.

Yaşanan olay karşısında İYİ Parti Grubu'nun tutumunu da eleştiren Muş, "Kendilerinin bir milletvekilinin bu kadar galiz bir küfür edip, Meclis İçtüzüğü'ne göre bir ceza verileceği zaman yine milletvekillerinin lehinde oy kullanmalarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu hakikaten hayretle karşılanacak bir konu." değerlendirmesini yaptı.

"Hukuka intikal edecek"

İYİ Partili Öztürk'e dava açacağını bildiren Muş, "Bu olay hukuka intikal edecek. Bu milletvekiliyle alakalı Genel Kurul'da hiçbir şey söylemedim, söylemeyeceğim de. Bundan sonra yargı yoluna gideceğim. Türkiye bir hukuk devletidir. Yapacağınız tüm eylemlerden dolayı hukuk nezdinde sorumlusunuz ve hukuk nezdinde bağlısınız. Dolayısıyla kişisel haklarımı sonuna kadar hukuk nezdinde savunacağım. Bu konuda avukatlarıma da gereken talimatı verdim. Onlar da bir dava açacaklar. Bu işin sonuna kadar gideceğim." ifadesini kullandı.

"O ifade Meral Akşener'e aittir"

Muş, dün Meclis kürsüsünde, üzerinde durduğu konunun, Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmelerin büyük fotoğrafının bir açıklaması olduğuna vurgu yaptı.

Kullandığı ifadeler ve dile getirdiği konuların, aslında siyasi parti temsilcilerinin ya da liderlerinin söylemlerinin ortaya koyduğu hal ve tavırların tanımlaması ve ifadesi olduğunun altını çizen Muş, şöyle devam etti:

"Buradaki rahatsızlık, bunların birisi tarafından dile getirilmesinden kaynaklandığı kanaatindeyim. 'HDP, Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir.' ifadesi, bana ait bir ifade değil, Meral Akşener'e aittir. Siz, Kürt vatandaşlarımıza, böyle bir partiyi, temsilci olarak nasıl yakıştırırsınız? Buna bir cevap bekliyoruz. Böyle bir şey, kabul edilebilir değildir. Kaldı ki, bırakın bunların Kürt vatandaşlarımızın temsilini yapmayı, Kandil'in borazanlığını yapmaktan başka bir meseleleri yok. Dolayısıyla bizim burada kullandığımız ve söylediğimiz ifadeler, diğer siyasi parti liderlerinin ya da parti yönetiminde bulunanların açıklamalarından ortaya çıkartılmış bir fotoğraftır. Sanırım bu fotoğrafın ortaya çıkartılmasından ve parlamento çatısı altında ifade edilmesinden birileri rahatsızlık duydu. Birilerinin rahatsızlık duyması demek, bizim bunu vatandaşlarımızla paylaşmayacağımız anlamına gelmiyor. Her platformda, Türkiye'de ortaya konulan tutum ve tavırları vatandaşlarımıza anlatacağız."

Parlamentonun, gerginliklerin değil, fikirlerin yarıştığı bir ortam olduğuna dikkati çeken Muş, "Dün burada bir gerginlik çıkartmak derdinde değildim. Türkiye'deki bir siyasi tablonun analizini yapıp, parlamentonun bir üyesi olarak bunu dile getirdim. Siz bir fikre, fikirle karşılık veremezseniz veya verecek cevabınız, söyleyecek sözünüz yoksa hakaret yolunu seçersiniz. Benim orada söylediğim, HDP Eş Genel Başkanı'nın, 'CHP ve İYİ Parti adaylarını destekleyebiliriz.' açıklamasıdır. Buna karşı en küçük bir eleştiri, bu iki partiden gelmedi. 'Bunu kabul etmiyoruz. Siz kim, bizi desteklemek kim?' gibi bir şey de söylemediler. Hiçbir açıklama yapmadılar bugüne kadar. Her iki partinin yönetiminden de bu ifadeye yönelik bir açıklama yok." diye konuştu.

Öztürk'e iki birleşim çıkarma cezası verilmişti

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Meclis Genel Kurulunda, parti grubu adına kürsüde konuşurken, "Seçim sonrası Sayın Akşener ne demişti? 'HDP, Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir.' demiştir. Çocuk katili terör örgütünün borazanlığını yapanlar ne zamandan beri Kürt kardeşlerimizin temsilcisidir? Bu nasıl bir ifade? Sayın Akşener, şunu iyi bilsin ki Kandil'in borazanlığını yapan HDP, Kürt kardeşlerimizi asla ve kat'a temsil edemez. Merak ediyorum, Sayın Akşener'i tek millet değil, 'Türk milleti' söyleminden 'HDP, Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir.' noktasına getiren nedir? Bunun açıklanması lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Muş'un, sözlerine karşılık İYİ Parti Denizli Milletvekili Öztürk, küfürlü ifade kullanmış, bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de Öztürk'e tepki göstermişti.

Genel Kurulu yöneten TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İYİ Partili Öztürk'e, sarf ettiği sözler nedeniyle Meclis İçtüzüğü'ne göre geçici çıkarma cezası verilmesini oylamaya sunmuş, yapılan oylamada Öztürk'e, iki birleşim çıkarma cezası verilmişti.