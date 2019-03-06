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AK Partili Murat Baybatur: "Manisa’da hedefimiz Manisa’yı Türkiye’de örnek hale getirmek"

AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, Cumhur İttifakı adayına destek için geldiği Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde AK Parti lokalini ziyaret etti.

06 Mart 2019 Çarşamba 21:39
AK Partili Murat Baybatur: "Manisa’da hedefimiz Manisa’yı Türkiye’de örnek hale getirmek"

AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, Cumhur İttifakı adayına destek için geldiği Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde AK Parti lokalini ziyaret etti. Başbatur, "Cumhur İttifakı için Manisa’da hedefimiz Manisa’yı Türkiye’de örnek hale getirmektir. İllet değil, zillet değil bu ittifakın kazanmamasıdır" dedi.


AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar tarafından karşılandı. Ziyarete AK Parti Manisa İl Başkanı Mert Mersinli de katıldı.


Baybatur, yaptığı konuşmada, " İttifak olunca Manisa’da 17 ilçenin 11’i AK Partide,6 ilçe MHP’de, Büyükşehir belediyesi de MHP’de. Bu şekilde bir çalışma sergilendi. Cumhur İttifakı’nın kazanması için çalışmamız gerek” dedi.



"Türkiye’yi bölmeye çalışıyorlar’’


Türkiye’nin bir süreçten geçtiğini belirten Baybatur, "Türkiye’nin başına örülmek istenen çoraplar var. Gezi olaylarıyla başlayan süreç AK Parti’yi kapatma davası, MİT tırlarının durdurulması, 17-25 Aralık’ta yaşatılan kriz ve 15 Temmuz’da yapılan hain darbe girişimi. Türkiye’yi 2010 yılından bu yana rotasından çıkarmak için muazzam bir gayret var. Bu dışarıdan bir gayret ve içeride de iş birlikçileri deyin, piyonları deyin ne derseniz deyin. Türkiye’yi rotasından çıkarmak istiyorlar. Hiç durmuyorlar bu kez de ekonomi yönünden saldırmaya başladılar. Bir saat içinde dolar 7-8 liraya kadar çıktı. Türkiye’de bazı şeyleri silah ile yapamadıklarını ekonomi üzerinden yapmaya başladılar. Bu durum ister istemez bizleri etkilemeye başladı. Alınan önlemlerle dolar aşağıya çekilmeye başlandı. Faizlerde düşmeler var. Piyasa çalkalanmaya başladı. Bu normal bir çalkalanma değil. Büyük şirketler iş yerlerini kapatmıyorlar, fabrikalar çalışıyor. İşten çıkarılanlar yok. Nedir bu işin aslı nedir? Türkiye hava savunma sisteminden tutun da, Türkiye’nin Suriye’de PKK devleti kurulmasını istemediğinden dolayı Türkiye’yi bölmeye çalışıyorlar" diye konuştu.



"Hedefimiz Manisa’yı Türkiye’de örnek hale getirmektir"


Parti teşkilatı olarak AK Parti’nin en iyi parti teşkilatı olduğunu savunan Baybatur, "Organize olabilen, sandıklarımızı sahip çıkabilen ve kadın kollarımız, gençlik kollarımızla birlikte organize çalışan bir teşkilatız. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçeyi Cumhur İttifakı’nın alması için birlikte çalışacağız. Cumhur İttifakı için Manisa’da hedefimiz Manisa’yı Türkiye’de örnek hale getirmektir. İllet değil, zillet değil bu ittifakın kazanmamasıdır" şeklinde konuştu.



"İYİ Parti Milletvekili istifa etti’’


Manisa Milletvekili Tamer Akkan’ın İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılmasını değerlendiren Baybatur konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:


"Manisa’da İYİ Parti’yi kuran ve milletvekili olan arkadaşım, Millet İttifakı’nın CHP ve HDP ittifak ettiğinin yanlış olduğunu genel başkanlarına dahi anlatmasına rağmen içine sindiremeden istifa ederek AK parti saflarına Tamer Akkan katıldı.’’


Ziyaretten sonra Murat Baybatur, Sarıgöl Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk’a makamında ziyaret ederek sohbet etti ve başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 21:39
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