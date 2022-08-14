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Siyaset AK Partili Mücahit Birinci’den CHP’li Kaftancıoğlu’na fena kapak!
Siyaset

AK Partili Mücahit Birinci’den CHP’li Kaftancıoğlu’na fena kapak!

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci’den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sıkılmadan “Diktatör” diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kafkancıoğlu’na öyle bir kapak geldi ki, CHP’liler bunu yıllarca unutamayacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 14:43:00 -
AK Partili Mücahit Birinci’den CHP’li Kaftancıoğlu’na fena kapak!

 yeniakit  Ankara 

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Genel Başkanımızın sizlere sunduğu imkanlar ve sizin genel başkanımıza, partimize oluşturduğunuz enerjinize güvenerek, belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız ve demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” dedi.

Mücahit Birinci ağzının payını verdi!

CHP’nin sabıkalı İstanbul İl Başkanı’na sosyal medya hesabından cevap veren AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, “Bir defa, o diktatör dediğin demokrat sayesinde bu saçmalama özgürlüğüne sahipsin. Saçmalama özgürlüğünün kıymetini bil. Eskiden bir kısım general parmak şıklatınca hazır ola geçerdiniz” şeklinde yazdı.

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Yorumlar

şamil tayyarın kapağı daha uygundu, ama bunlara kapak dayanmıyor utanmaz kifayetsiz paraşütçü domuzsever halk düşmanları:))

şamil tayyarın twete nasıldı: Seçimle değiştirmek varsa diktaörlük olmaz. Tüm seçimleri TAM BAŞARISIZLIKLA TULUM ÇIKARAN Kasetli Kemal, koltuğu kaptırmamak için KURULTAYI BİLE ERTELEDİ, SEÇİM YAPTIRMADI...milli şeflik, komutan hasan(!) diktatörlük alışkanlığını gezi militanı demokrasi düşmanı "m.kemalin askerlerinden hoşlaşmayan" militarist çelişkili canan pek sever:)

Süleyman Sırrı Dinçer

Mücahit bey Babasına layık bir evlat. Çok güzel açıklamış.Bu alçakları deşifre etmeye devam lütfen.
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