AK Partili Mücahit Birinci’den CHP’li Kaftancıoğlu’na fena kapak!

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AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Genel Başkanımızın sizlere sunduğu imkanlar ve sizin genel başkanımıza, partimize oluşturduğunuz enerjinize güvenerek, belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız ve demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” dedi.

Mücahit Birinci ağzının payını verdi!

CHP’nin sabıkalı İstanbul İl Başkanı’na sosyal medya hesabından cevap veren AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, “Bir defa, o diktatör dediğin demokrat sayesinde bu saçmalama özgürlüğüne sahipsin. Saçmalama özgürlüğünün kıymetini bil. Eskiden bir kısım general parmak şıklatınca hazır ola geçerdiniz” şeklinde yazdı.