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Gündem AK Partili milletvekili trafik kazası geçirdi
Gündem

AK Partili milletvekili trafik kazası geçirdi

Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Niğde-Adana Karayolu'nda trafik kazası geçirdi. Tipi nedeniyle mahsur kalan Şahin, ekipler tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 13:31:00 -
AK Partili milletvekili trafik kazası geçirdi

Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Niğde-Adana kara yolunda kaza yaptıklarını hesabından duyurdu.

Bir tıra arkadan çarpan aracının görüntüsünü paylaşan Şahin, "Niğde Adana arasında çok kötü kaza geçirdik, mahsur durumdayız, tipi var. Acil yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu paylaşımdan kısa süre sonra yaptığı açıklamada polis ekiplerinin Şahin'e ulaştığını açıkladı.

Soylu, Twitter hesabından, "Polis ekiplerimiz Ali Şahin’e ulaştı. Niğde’ye intikal ediyorlar. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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