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AK Partili Menderes Türel'in eşi ölümden döndü!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yürütülen seçim çalışmalarından döndüğü sırada arabasıyla kaza yaptı. Meydana gelen kaza sonrası Türel'in burnu kırıldı.

08 Mart 2019 Cuma 00:58
AK Partili Menderes Türel'in eşi ölümden döndü!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Adayı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, seçim çalışmalarından döndüğü sırada trafik kazası geçirdi. Kaza sonucunda burnu kırılan Türel, "Araç yandan vurmuş olsaydı hayata olmayabilirdim, 2 saniye farkla kurtardık" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, Muratpaşa ilçesindeki seçim çalışmalarından döndüğü sırada trafik kazası geçirdi. Burnu kırılan Ebru Türel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazada, diğer otomobilde bulunan 3 üniversite öğrencisi de yaralanırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, Muratpaşa ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı. Türel, saat 19.00 sıralarında Veli Karacan yönetimindeki otomobille Konyaaltı sahilindeki evine gitmek için yola çıktı. Türel'in içinde bulunduğu otomobile, Gürsu Mahallesi 304 ve 307'nci sokaklarının kesiştiği noktaya geldiği sırada, içinde 3 üniversite öğrencisinin bulunduğu ve ara sokaktan kontrolsüz şekilde çıktığı iddia edilen otomobile çarptı.

Türel ve 3 öğrenci yaralandı

Aracın arka koltuğunda oturan Ebru Türel, çarpmanın şiddetiyle başını ön koltuğa çarptı ve burnu kırıldı.

Kazada diğer otomobilin sürücüsü Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Esra Tontu (20) ile araçtaki Çevre Mühendisliği bölümü öğrencisi Büşra Gedik (19) ve Berkay Bilge (18) çeşitli yerlerinde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ebru Türel Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne öğrenciler ise özel bir hastaneye götürüldü. Türel'e ilk müdahaleyi Prof. Dr. Ömer Özkan yaptı. Burnu atele alınan Ebru Türel, tedavisinin ardından dinlenmesi için evine gönderildi.

"Hayatta olmayabilirdim"

Ebru Türel, yaptığı açıklamada, araçla yavaş bir şekildegiderken tali yoldan bir aracın hızla karşılarına çıktığını söyledi.

Türel, "Üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu araç bizim aracaortadan vursaydı daha büyük sıkıntılar yaşanabilirdi. Hayatta olmayabilirdim, kazayı 2 saniye farkla kurtardık. Öğrenciler için çok endişelendim, çok şüküröğrencilerin de sağlık durumu iyi, tedavi gördüğüm sırada onların da sağlıkdurumunu takip ettim. Öğrencilerin aileleri ile de görüştüm. Umarım bundan sonradaha dikkatli araç kullanırlar. Herkesin iyi olduğu için çok şükür ediyorum" dedi.

"Nazar değdli, buna şükür"

Eşinin kaza yaptığını Finike ilçesindeki seçim çalışması sırasında öğrenen Menderes Türel, "Nazar değdi. Allah'tan çok kötü bir durumda değiliz. Buna şükür" diye konuştu. Türel, tedavi boyunca sık sık hastaneyi ve eşini arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 00:58
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