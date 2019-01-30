0553 313 94 23

AK Partili Mehmet Özhaseki: Ulus'ta yayalaştırma projeleri yapılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, yerel yönetimlerin bulunduğu şehirlerin yeni yüzünü ortaya çıkarırken esnaf gruplarıyla ortak akıl yürütülmesi gerektiğine inandığını belirterek, "Ulus'ta yer altına alma ve üst tarafı yayalaştırma projeleri yapılacak. Orada yapılması gereken şudur. Projeler üzerinde çalıştıktan sonra sizin temsilciniz olan arkadaşlarla görüşerek, yeni iş merkezleri oluşturulacak." ifadelerini kullandı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 01:09
AK Partili Mehmet Özhaseki: Ulus'ta yayalaştırma projeleri yapılacak

AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı'nın ev sahipliğinde Ankara Kalesi'ndeki Hisar Kasrı'nda Ulus bölgesindeki esnafla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, esnaf çocuğu olduğunu belirterek, bölgede yapacağı yenilikleri istişaresiz yapmayacağını söyledi.

Yerel yönetimlerin bulunduğu şehirlerin yeni yüzünü ortaya çıkarırken esnaf gruplarıyla ortak akıl yürütülmesi gerektiğine inandığını aktaran Özhaseki, "Ulus'ta yer altına alma ve üst tarafı yayalaştırma projeleri yapılacak. Orada yapılması gereken şudur. Projeler üzerinde çalıştıktan sonra sizin temsilciniz olan arkadaşlarla görüşerek, yeni iş merkezleri oluşturulacak." diye konuştu.

Bölge sakinlerinin rızasını almadan kolay kolay bir projeye imza atmayacağını ifade eden Özhaseki, esnafların ahilik geleceğinin temsilcisi olduğunu vurguladı.

'Yeni dükkanları halihazırdaki esnaf arkadaşlarımıza devredelim'

Meydan projesi kapsamında, Ulus'ta tarihi dokuyu bozmadan meydan düzenlemesi yapacağını dile getiren Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapacağımız meydanda yeni dükkanları halihazırdaki esnaf arkadaşlarımıza devredelim. Bir taraftan orada yıllardır esnaflık yapan arkadaşlarımız yine o çarşıda aynı mesleklerine devam etsinler. Yeni duruma uygun olarak bizim meydana bir hava ve kimlik vermemiz lazım. Sizler de gelip orada mesleğinizi icra ederseniz, orası canlanır."

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 01:09
  1. Ankara
  2. Mehmet Özhaseki
  3. Ulus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen'de esir takası
    1. Yemen'de esir takası
    2. Theresa May'den AB ile müzakere mesajı
    3. ABD'den dikkat çeken açıklama: 2 hafta..
    4. Milan, Piatek'in golleriyle tur atladı
    5. AK Partili Mehmet Özhaseki: Ulus'ta..
    6. Ablukaya alındı! Sahil Güvenlik'i..
    7. Yunanistan'dan Venezuela açıklaması:..
    8. Theresa May'den AB ile yeniden..
    9. Venezuela'ya darbe girişiminden yeni..
    10. Sinema Kanunu Resmi Gazete'de..
    11. Kuveytli milletvekilleri Doğu..
    12. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Katar..
    13. Trump'ın danışmanı o suçlamaları..
    14. Sinema Kanunu Resmi Gazete'de
    15. Pompeo Cezayirli mevkidaşıyla görüştü
    16. "5. Avrupa Birliği Üyesi Güney Avrupa..
    17. AB'den vize ücretlerine zam
    18. AB'den İngiltere'ye "anlaşma..
    19. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    20. Filistin Devlet Başkanı Abbas,..
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    ABD'nin kararı sonrası Venezuela'dan ilk açıklama
    ABD'nin kararı sonrası Venezuela'dan ilk açıklama