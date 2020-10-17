  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Partili Markar Esayan vefat etti
Gündem

AK Partili Markar Esayan vefat etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan 51 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:27:00 -
AK Partili Markar Esayan vefat etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Kalın, Twitter’dan yaptığı paylaşımında, “Sevgili Markar Esayan’ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum” ifadesini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir tedavi gören Esayan’ı daha önce evinde ziyaret etmişti. Aynı zamanda yazar olan Esayan’ın 2005-2015 yıllarında 5 kitabı yayınlanmıştı. Markar Esayan, uzun süre gazetecilik yaptıktan sonra AK Parti’den İstanbul milletvekili seçilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar
Gündem

Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar

Almanya, Türkiye'den tatile gelen turistlerin karantinada kalma şartını kaldırdı.
Mustafa Akıncı'nın Türk düşmanlığı tescillendi
Dünya

Mustafa Akıncı'nın Türk düşmanlığı tescillendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ülkede yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için gerçekleştirdiği ulusa sesleniş..
Nejat İşler'in skandalı patlak verdi
Gündem

Nejat İşler'in skandalı patlak verdi

Oyuncu Nejat İşler hakkında 15 Temmuz'da yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma açıldı.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay