AK Partili Mahir Ünal'dan HDP'li Güven'e sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, HDP Milletvekili Leyla Güven'in "Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak savaş da olacak, çatışmalar da" sözlerine tepki gösterdi.

Diyarbakır'da konuşan HDP Milletvekili Leyla Güven, terörle bağlantısı olan HDP'li vekillerin görevden alınılmasını eleştirirken çok tartışılacak sözler sarfetti. Kayyum atamaları hakkında tepki çeken ifadelerde bulunan Güven, terör örgütü PKK'yı ve dağa katılımları destekledi.

Leyla Güven: Savaş da olacak çatışmalar da

Güven, "Bu devam edecek çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da…" dedi.

Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu ülkede Kürt kardeşlerimize kene gibi yapışmış, masumları dahi katleden bir PKK sorunu var, bir de gelişmiş demokrasilerde silahı ve şiddeti bırakın övmeyi, kınamamak bile suçken, demokrasinin sağladığı özgürlüğü yine demokrasiyi kullanarak yok etmeye çalışan HDP sorunu var" değerlendirmesinde bulundu.