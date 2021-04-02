AK Partili Leyla Şahin Usta HDP'li Hüda Kaya'yı böyle rezil kepaze etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de büyük rahatsızlığa yol açtı.

Terör örgütü DHKP/C tarafından şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle ve minnetle anarak sözlerine başlayan Usta, "31 Mart 2015 tarihinde hain bir saldırıyla şehit edilen Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı şehadetinin dördüncü yılında rahmetle ve minnetle anıyorum. Tüm ailesine, sevenlerine ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Savcımızı şehit eden terör örgütü DHKP-C terör örgütüdür. En son, Boğaziçi Üniversitesinde eylem yapmaya çalışırken yakalanan aynı örgüt, Birilerinin 'Masum öğrenci eylemleri' dediği, işin arkasında bizim vatan evladımızı, savcımızı şehit eden DHKP/C terör örgütünün olduğunu hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

Usta'nın sözlerini hazmedemeyen HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Usta'yı küstahça öğrencilere iftira atmakla suçlayarak "Gençlik düşmanısınız. Gençlere iftira atıyorsunuz. Gençlerin hayatını mahvettiniz. Türkiye’yi batırdınız" dedi.

Bunun üzerine Usta, "Bu terör örgütünü de, sizin gibi savunucularını da, destekçilerini de lanetle kınıyorum" diye konuştu.

Leyla Şahin Usta'yı susturmaya çalışan HDP'li vekiller mecliste adeta terör estirerek masaları yumruklamaya başladı.

HDP'li vekillerin laf atmalarına karşı Usta, "Sayın Kiraz'ı saygıyla anarken bu terör örgütünü de lanetlemek hepimizin hakkıdır. Varsa söyleyeceğiniz çıkar cesurca DHKP/C terör örgütüne söylersiniz" cevabını verdi.

DHKP-C militanlarının Boğaziçi Üniversitesi'nde terör estirdiğini belirten Usta, "Oradaki eylemlerde yakalananların hepsinin DHKP/C'li olduğunu siz de en az benim kadar çok iyi biliyorsunuz. Savcımız Kiraz'ı şehit eden örgütle aynı elemanların bugün sahada olmasının tek bir müsebbibi varsa, burada siyaset adı altında terör seviciler ve savunuculardır. Sizleri de lanetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine HDP'li Hüda Kaya, "Boğaziçi’ni karıştırma. Siz o gençlere kurban olun" diye bağırarak Usta'yı susturmaya çalıştı.

Kendisini susturmaya çalışan HDP'li Kaya'ya tokat gibi bir cevap veren Usta, "Eğer terör örgütüyle bağlantın yoksa hiçbir şekilde gocunmazsın. Demek ki yaranız var, gocunuyorsunuz." sözlerini sarf etti.