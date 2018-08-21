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AK Parti'li Leyla Şahin Usta: Bu millete layık olmaya çalışacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bu millete, bu dik duruşa layık olmaya çalışacağız. Aynı duruşu biz de bulunduğumuz her makam ve mevkide, her durumda ve şartta temsil edeceğiz." dedi.

21 Ağustos 2018 Salı 17:09
AK Parti'li Leyla Şahin Usta: Bu millete layık olmaya çalışacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanlığındaki bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinin kendisine büyük ve ağır bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini söyledi.

Bu sorumluluğun birlik ve beraberlikle kolaylaşacağını, ağır bir yük olmayacağını ifade eden Usta, yeni bir dönem, yeni bir başlangıç sürecinde olunduğunu bildirdi.

Yeni sistemle, çok daha hızlı, girişken ve Türkiye'nin vizyonunu, önünü açacak büyük bir hızla ilerlemek zorunda olunduğunu aktaran Usta, yerel seçimlerin şu an için önlerinde hazır ve aktif olarak beklediğini, çok çalışmaları gereken bir süreçte olduklarını dile getirdi.

Usta, kurbanın önemine de değinerek, "Kurban sevgiyi, hoşgörüyü, muhabbeti paylaşmak demek. Verdiğimiz sadece kestiğimiz kurbanlardan birer hisse değil, aslında gönlümüzden birer parçadır. Sevgimizin muhabbetimizin bir parçasıdır. Türkiye'den ve Konya'dan pek çok organizasyon, yurt dışındaki mazlum coğrafyalara gidip kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Bu aslında Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bir zamanlar kendine yetemeyen bir ülkeyken şimdi kendi sınırlarını aşmış, bütün mazlum coğrafyalara elini uzatmış ve 'Türkiye geldi' diye sevinen dünya mazlum coğrafyasında kendini ispatlamış bir ülkenin temsilcileriyiz." diye konuştu.

Programda AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da birer konuşma yaptı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 17:09
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