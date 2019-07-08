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AK Parti’li Köksoy’dan açıklama

AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, düzenlediği basın toplantısında Atakum Belediyesinde işçilerin işten çıkarılmaları ve Atakum İmar İnşaat hakkında açıklamalarda bulundu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:13
AK Parti’li Köksoy’dan açıklama

AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, düzenlediği basın toplantısında Atakum Belediyesinde işçilerin işten çıkarılmaları ve Atakum İmar İnşaat hakkında açıklamalarda bulundu.


Köksoy, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Atakum Belediyesinde yüzlerce işçinin, mevcut pozisyonlarından daha düşük pozisyonlara görevlendirildiğini ileri sürdü. Bunun sebeplerinden bir tanesinin işçilerin siyasi görüşlerin olduğunu iddia eden Köksoy, “İşe alınırken mesleki kriterlerine göre işe alınmış, meslek diploması elinde olan ve mesleğine uygun işi yapan, keza lisans mezunu olup diplomasına göre istihdam edilen bu insanlar, sayın başkanın emriyle temizlik hizmetleri birimine görevlendirilmiş, temizlik hizmetleri yetkilileri ise bu kişilerin eline birer süpürge vererek Atakum sokaklarında temizliğe göndermişlerdir. Bunun iş hukukundaki anlamı işçiyi işten çıkmaya zorlamak için mobing uygulamasıdır” dedi.


Atakum İmar İnşaat Şirketi konusuna değinen Köksoy, “Devlette ve kamu kurumlarında devamlılık esastır. Devleti ve kamu kurumlarını yönetenler değişebilir ancak hizmetler, yatırımlar, alacak ve borç yapıları kaldığı yerden devam eder. Ancak sayın başkanın adı geçen şirketi yönetirken bir devlet adamı hassasiyetinden ziyade kişisel şirketini yöneten biriymiş gibi hareket ettiği gözlemlenmektedir. Anladığımız ve takip ettiğimiz kadarıyla, İmar İnşaat Şirketinin borçları ödenmediği gibi, bu şirketin uhdesinde bulunan malların ve işletmelerin ise el değiştirilmek suretiyle şirket bilerek ve isteyerek zarara ve batağa sürüklenmektedir. Unutulmamalıdır ki bu şirketten alacağı olan yüzlerce esnaf bulunmaktadır. Alacaklıların keyfi bir şekilde mağdur edilmesi doğru bir yaklaşım olmadığı gibi, bu uygulama ile alacaklı olan esnafında batağa sürüklenmesi söz konusudur” diye konuştu.


Toplantıya partililer de katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:13
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