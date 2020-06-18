AK Partili Kırkpınar 2020 yılında çiftçiye 22 milyar destek verildiğini açıkladı

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, 2020 yılında verilen tarımsal destek miktarının 22 Milyar olduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen tarımsal desteklerle ilgili yazılı bir açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, 2002 yılından bu yana tarım ve hayvancılıkta yapıcı bir politika izlediklerini belirterek, tarımsal desteklerde her yıl ciddi oranda artış olduğunu ifade etti. Kırkpınar, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, hükumet olarak tüm alanlarda olduğu gibi, tarım alanında da üstün başarılara imza attık. Sadece 2020 yılında verilen tarımsal desteklerdeki tarihi rekorun, 2002 yılından bu yana izlenen yapıcı politikalarımızın bir eseri olduğunu ifade etmek istiyorum. Hükumetimizin çiftçilerimize verdiği destekte 2002 yılına göre 8 kat artış sağlandı. Tarımsal desteklerde 2020 yılında geçen yıla göre yüzde 36,7 artışla yaklaşık 22 milyar ile tarihi bir rekora imza atıldı” ifadelerini kullandı.

Son 18 yılda pek çok yeni ve etkin destekleme politikaları geliştirildiğini vurgu yapan Kırkpınar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tarım ve Orman Bakanlığımız, ilk kez bu dönemde dane zeytin desteği gibi üreticilerimizi birçok yeni desteklemelerle tanıştırdı. 2019 yılında 12 yeni destek ve 32 destek birim fiyatında artış sağlayarak çiftçilerimizin yanında ve üretici dostu olduğumuzu gösterdi.”