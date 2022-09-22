AK Partili Kılıç’tan Kars’a müjde
Kars Devlet Hastanesi’ne ilişkin AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç dikkat çeken bir açıklama yaptı.
YENİ AKİT ANKARA
Kars’da yapılması planlanan ve ihalesi ertelenen 500 yataklı Kars Devlet Hastanesi’ne ilişkin AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir paylaşım yaptı.
Kılıç paylaşımında, “500 Yataklı Kars Devlet Hastanesi'nin ertelenen ihalesi 9 Eylül'de yapıldı. Alınan tekliflerin değerlendirilme süreci devam ediyor. Sonuç yakın. Takipteyiz” dedi.