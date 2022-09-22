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Siyaset AK Partili Kılıç’tan Kars’a müjde
Siyaset

AK Partili Kılıç’tan Kars’a müjde

Kars Devlet Hastanesi’ne ilişkin AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 16:59:00 -
AK Partili Kılıç’tan Kars’a müjde

YENİ AKİT  ANKARA

Kars’da yapılması planlanan ve ihalesi ertelenen 500 yataklı Kars Devlet Hastanesi’ne ilişkin AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir paylaşım yaptı.

Kılıç paylaşımında, “500 Yataklı Kars Devlet Hastanesi'nin ertelenen ihalesi 9 Eylül'de yapıldı. Alınan tekliflerin değerlendirilme süreci devam ediyor. Sonuç yakın. Takipteyiz” dedi.

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