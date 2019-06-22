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AK Parti’li Kayatürk, seçim çalışmaları için İstanbul’a karargah kurdu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, yarın yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi adeta İstanbul’a karargah kurarak, seçim çalışması yürüttü.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:20
AK Parti’li Kayatürk, seçim çalışmaları için İstanbul’a karargah kurdu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, yarın yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi adeta İstanbul’a karargah kurarak, seçim çalışması yürüttü.


AK Parti’de uygulanan 3 dönem kuralına takıldığı için 7 Haziran 2018 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde aday gösterilmeyen Diş İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk’e, çalışkanlığı ve dürüstlüğü nedeniyle partinin genel merkezi tarafından daha büyük sorumluluklar veriliyor. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, başta Van, Ankara ve Antalya olmak üzere birçok il ve ilçede seçim çalışmasını yürüten Kayatürk, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle de Ramazan ayından bu yana adeta İstanbul’da karargah kurdu. Başta AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezinin planladığı seçim çalışmalarına katılan Kayatürk, planlanan programın ardından gecenin geç saatlerine kadar İstanbul’da yaşayan Vanlılarla istişare ediyor. İstanbul’da yaşayan Vanlı esnafı da ziyaret eden Kayatürk; hemşehri dernekleri, sivil toplum örgütleri ile akraba, eş ve dostları da evlerinde ziyaret ederek 23 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım için destek istiyor.


Gerek Ankara ve gerekse Van milletvekilliği dönemlerindeki çalışkanlığı ve dürüstlüğü nedeniyle halkın büyük tevazusunu kazandığı için gittiği her yerde büyük bir saygı ile karşılanan Kayatürk, organize edilen büyük toplantılarda ve ziyaret ettiği hemşehri dernekleri, sivil toplum örgütleri ile akraba, eş ve dost ev toplantılarında vatandaşlara seçim çalışmaları, parti programı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın projeleri ve bakanlığı döneminde Türkiye’ye kazandırdığı mega projeler hakkında bilgi veriyor.


23 Haziran günü İstanbul’da kalarak seçim çalışmalarını yürüteceği belirten AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, “Vanlılar vefaya vefa ile karşılık veren insanlardır. İstanbul’da yaşayan Vanlı kardeşlerimiz, Türkiye’yi insan hak ve özgürlükleri başta olmak üzere sağlık, eğitim, ulaşım ve turizm alanında yatırımlara kavuşturan ve hayata geçirdiği reformlarla büyük Türkiye sürecini başlatan AK Parti’ye ve onun yer aldığı Cumhur İttifakı’na vefa göstererek destek vereceklerine inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:20
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