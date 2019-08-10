AK Parti'li Kaya'dan Kurban Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Kurban Bayramı'nın bize sunduğu bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Köklü bir medeniyet anlayışına sahip bir millet olarak, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmalı, millet olma şuurunun kuvvetlendiği bu mutlu günlerde birbirimize daha fazla kenetlenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, bayramların; ailelerin ve milletin bir araya geldiği, mutluluk, huzur, tebessüm ve umudun paylaşıldığı kardeşlik günleri olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'na kavuşmanın tarifsiz sevinç ve heyecanı içinde olunduğunu bildiren Kaya, şöyle devam etti:

"Kurban, Allah'a yaklaşmaktır, teslimiyettir. Kurban ibadeti, insani ve sosyal özverinin en güzel örneğidir. Bize sadece kişisel değil toplumsal görevlerimiz olduğunu, fedakarlık yapmanın kıymetini anlatır. Paylaşmayı, bölüşmeyi, birliği ve dirliği öğütler, kalplerimize merhamet duygusunu, sevgiyi, kardeşliği doldurur.Kurban Bayramı'nın bize sunduğu bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Köklü bir medeniyet anlayışına sahip bir millet olarak, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmalı, millet olma şuurunun kuvvetlendiği bu mutlu günlerde birbirimize daha fazla kenetlenmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelere uygun olarak, bu bayramda da şehit yakınlarımızı, gazilerimizi, kıymetli büyüklerimizi ziyaret etmeli, yetim evlatlarımızı sevindirmeli, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz."

Hac vesilesiyle kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının da ibadet ve dualarının kabul olmasını dileyen Kaya, "Bayram için yola çıkacak vatandaşlarımıza trafik kurallarına uymalarını önemle hatırlatıyor, sevdiklerine, sevenlerine mutlulukla kavuşmalarını temenni ediyorum.Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramımızın tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.