AK Partili Kavuncu'dan TBMM kürsüsünde LGBT tepkisi!

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AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, TBMM’de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi görüşülürken AK Parti Grubu adına kürsüye çıktı.

AK Partili Kavuncu, LGBT oluşumlarını "Kadını ana olmaktan, erkeği baba olmaktan uzaklaştıracak sapkınlıklar” sözleri ile değerlendirdi.

"Sapkınlıklar bütün inançlar tarafından reddedilmiştir"

"Son zamanlarda sözde insan hakları savunucusu, küreselci insanlık düşmanları tarafından kadının şiddete karşı korunması maskesiyle kadını ve erkeği kendi biyolojik kimliklerinden kopartılarak ortadan kaldırılmasına yönelik küresel ölçekli bir saldırıyla karşı karşıyayız." uyarısı yapan Kavuncu, sözlerine şöyle devam etti:

Bütün insani ve ahlaki değerler hiçe sayılarak toplumsal cinsiyet, cinsiyet yönelimi özgürlüğü gibi kavramlarla topluma servis edilen sapkın ve sapık ilişkiler aile ve nesil güvenliğimizi tehdit etmektedir. Tarih boyunca kadını ana olmaktan, erkeği baba olmaktan uzaklaştıracak sapkınlıklar yaratılışa aykırı olarak kabul edilmiş. Bütün inançlar tarafından reddedilmiştir.