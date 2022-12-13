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Siyaset AK Partili Zafer Işık'tan Hüseyin Örs açıklaması!
Siyaset

AK Partili Zafer Işık'tan Hüseyin Örs açıklaması!

6 Aralık'ta TBMM'deki bütçe görüşmelerinde İYİ Partili Hüseyin Örs ile tartışan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, kamuoyuna açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 22:13:00 - 2022-12-13 22:29:55
AK Partili Zafer Işık'tan Hüseyin Örs açıklaması!

 yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile yaşadığı gerginliğe ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, "Yaşanan rahatsızlık verici gündemden dolayı üzgünüm." dedi.

Zafer Işık, İP'li Örs ile yaşadıkları gerginliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Basında kendisi adına yapılan açıklamaların hiçbirisinin kendine ait olmadığını söyleyen Işık, "Milletvekili arkadaşım Sn. Hüseyin ÖRS'ün hastaneden taburcu olması ve sağlık durumunun iyi olması beni ziyadesiyle mutlu etti." dedi.

"Ümidim o ki bundan sonra olmasın"

Zafer Işık, İP'li Örs ile buluşma teklifinde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Olaydan kaynaklı istirahat sürem bittikten sonra Sn. Örs'le bir araya gelmekten memnun olurum. Ümidim odur ki; bundan sonraki Meclis çalışmalarında böyle bir görüntü hiçbir zaman olmasın.

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