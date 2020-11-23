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Aktüel AK Parti'li Karaaslan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Aktüel

AK Parti'li Karaaslan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 19:12:20 -
AK Parti'li Karaaslan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edilen bu dönemde eğitimin aksamaması için önemli sorumluluklar üstlenen, uzaktan ve yüz yüze eğitim sürecinde gayret ortaya koyan tüm öğretmenlere şükranlarını sunduğunu belirtti.

En büyük temennilerinin salgın sürecinin sona ermesiyle, öğretmen ve öğrencilerin en kısa sürede okullarına kavuşmaları olduğunu vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'mizin en öncelikli alan olarak gördüğü eğitimde, son 18 yıllık dönemde kapsamlı reformları hayata geçirdik, öğretmenlerimizin çalışma şartlarını iyileştirdik, eğitimi teknolojinin imkanlarıyla buluşturduk, eğitim desteğiyle öğrencilerimizin yanında olduk. Özellikle kız çocuklarının eğitim hayatına katılımı için çok önemli projeleri hayata geçirdik. Bugün gelinen noktada eğitimde ülkemizi ileri standartlara kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz. Araştıran, üreten, gelişime ve yeniliklere açık, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmek amacıyla görev yapan saygıdeğer öğretmenlerimizi hürmetle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum."

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