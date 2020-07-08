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Spor

AK Parti'li Karaaslan: "Samsunspor, başarısını şampiyonlukla taçlandırdı"

Yeniakit Publisher
2020-07-08 21:17:12 -
AK Parti'li Karaaslan: "Samsunspor, başarısını şampiyonlukla taçlandırdı"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Yılport Samsunspor'un şampiyonluğunu tescil etmesini kutladı.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, TFF 1. Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'un tarihinin, nice başarılarla dolu olduğunu belirtti.

Yılport Samsunspor'un, oynadığı grupta 10 puan fark atarak taraftarlarının desteğiyle lider olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Samsunspor, mücadele ettiği ligde ortaya koyduğu başarısını şampiyonlukla taçlandırmış ve hepimize büyük gurur yaşatmıştır. Sezon boyu kıyasıya mücadele eden ve sahada ter dökerek taraftarın güçlü desteğini kazanan futbolcularımızı, bu süreci en doğru şekilde yöneten teknik heyeti ve kulüp yöneticilerini, şampiyonluk yolunda yağmura, çamura aldırmadan her zaman takımının yanında olan büyük Samsunspor taraftarını tebrik ediyorum. Samsunspor'umuz TFF tarafından şampiyon ilan edilerek TFF 1.Lig'e yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, 55'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Samsunspor'un şampiyon olmasının, kendilerine çifte mutluluk yaşattığını kaydetti.


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