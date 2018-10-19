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AK Partili Karaaslan: Milletimiz rahat olsun

Ekonomi konusunda büyük bir mücadele verildiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ekonomiye can verecek, milletimizi rahatlatacak yöntemlerle yolumuza devam ediyoruz. Milletimiz rahat olsun.'' dedi.

19 Ekim 2018 Cuma 14:00
AK Partili Karaaslan: Milletimiz rahat olsun

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir kafede partisinin Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ve yürütme kurulu üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Saldırı olarak adlandırılan döviz kurlarını bir anda farklı noktaya taşıyan süreç yaşadıklarına işaret eden Karaaslan, "Bugün bu süreç en azından stabil noktaya geldi ve düşerek devam ediyor ama asıl olan bütün hayatın içine, bütün alanlara yansıması. Ekonomi konusunda verilen büyük bir mücadele var. Ekonomiye can verecek, milletimizi rahatlatacak yöntemlerle yolumuza devam ediyoruz. Milletimiz rahat olsun." ifadelerini kullandı.

En büyük gücümüz inancımız

Bugün Milli Mücadele ruhunun devam ettiğini belirten Karaaslan, sadece cephelerin, belki kullanılan silah ile teknolojik araçların, yaşam tarzlarının değiştiğini söyledi.

Verilen mücadele ruhunun değişmediğini vurgulayan Karaaslan, şöyle konuştu:

"O ruha sahip bir milletin evlatları olduğumuzu 15 Temmuz gecesinde gördük. Ekonomik saldırılarla karşılaştığımızda da gördük. İnşallah daha farklı hadiseler yaşanmaz. Böyle bir badire yaşandığı anda da bizi ayakta tutan en büyük gücümüz, geçmişimizden aldığımız manevi ruhumuz, inancımız ve elbette önümüzde dimdik duran liderimizdi. Bugün artık kendimizi güçlü hissediyoruz. Geleceğe yönelik söyleyeceğimiz sözümüz var. Geçtiğimiz yüzyılı konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz gibi gelecek yüzyılı da bugün Türkiye'nin masanın başında çok önemli bir aktör olduğu bir pozisyondan yola çıkarak çok daha güçlü kurguluyoruz."

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 14:00
  1. Samsun
  2. Tekkeköy
  3. Çiğdem Karaaslan

YORUM YAZ

  • berzah_berzah_29 dk önce
    he he çok rahatız hemde çok,indirim edebiyatı yapıyorlar ama reelde bir şey yok,tv de bütün tavukta %40 indirim diyor spiker,markette kasap reyon görevlisine soruyor he diyor,14 tl ye düştü,20 tl idi diyor,yahu istanbulda 9-10 tl olan bütüntavuk ne zaman 20 tl ye çıkıpta 14 tl ye indi,insanlarlar alay etmeyin şerefli olun,salça 830 gr 4 tl idi şimdi 8 tl nerde indirim,hangi ürünlerde indirim,zamın en düşüğü %30 oldu,%100 zam yapanda var,aaa devletle anlaştılar %10 indirim yapacağız,milletde avanak ya yedik bizde,rabbim haksız kazanç sağlayanları fırsatçıları,stokçuları her iki dünyada rezil etsin,bunlara çanak tutup milletin aklıyla alay edenleride etsin,amin
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