AK Partili Karaaslan, Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret etti

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Samsun'da açılan Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret etti.

Karaaslan, Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 1000 metrekare alana kurulan Dijital Gösterim Merkezi'ni gezerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi temalı gösterimi izledi.

Samsun'la beraber 7 ilde kurulan gösterim merkezinde milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerin yeni iletişim ve gösterim teknikleri kullanılarak vatandaşlara sunulduğunu aktaran Karaaslan, Samsunluları bu görsel şölenleri izleme davet etti.

Türkiye'nin gündeminde olan proje ve gelişmelerin halka tanıtıldığını dile getiren Karaaslan, "Türkiye gündemindeki konular üç boyutlu gösteri ve hologram teknolojisi kullanılarak vatandaşa gösteriliyor. Geçtiğimiz aylarda 15 Temmuz temalı gösterimler vardı bu ay ise 30 Ağustos Zafer Bayramı temalı gösterim bulunuyor. 7 ilimizde kurulan Dijital Gösterim Merkezi'ni tüm ziyaretçilerin görmesini tavsiye esiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Volkan Toptaş ise Dijital Gösterim Merkezi'nin fonksiyonunun Türkiye'nin vizyon projeleri ile milli ve manevi değerlere temas eden konuları vatandaşlarla buluşturmak olduğunu dile getirdi.

Gösterim merkezinin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay önce faaliyete geçtiğini hatırlatan Toptaş, "Geçen ay 15 Temmuz özel gösteriminde 2 bin üzerinde ziyaretçimiz oldu. Samsunlu vatandaşların ilgisi gerçekten çok yoğun. Buraya özellikle gençlerimizi mutlaka bekliyoruz. Çünkü biz burada ülkemizde göremedikleri bazen de temas edemedikleri hususları kendilerine sunmak istiyoruz." dedi.