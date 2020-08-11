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Aktüel

AK Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a tepki açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:42:32 -
AK Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a tepki açıklaması

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Sivas ve Niğde'de, AK Parti Kadın Kolları, ortak basın açıklamasıyla AK Partili kadınlara yönelik sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'a tepki gösterdi.

Nevşehir'de İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu belirtti.

Köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'ın AK Partili kadınlara yönelik hakaret ve saldırılar gerçekleştirdiğini ifade eden Bilgiç, bu nedenle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunarak, hukuki süreci başlattıklarını dile getirdi.

Bilgiç, çeşitli gerekçeler öne sürerek, AK Partili kadınlara ağır hakaretlerde bulunanların yapıcı tavırdan uzak olduğunu vurguladı.

-Yozgat

AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal da AK Partili kadınların iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

Ünal, "AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 ildeki başkanlıklarımızla söz konusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.

- Kırşehir

AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer de son dönemlerde bazı çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak birtakım hesaplaşmalar peşinde koştuklarına şahit olduklarına işaret etti.

Bu konunun hukuki yönden takipçisi olacaklarının altını çizen Düğer, "Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hareketi kabul etmemiz mümkün değildir. Biz Ak kadınlar asırlardır durduğumuz yerdeyiz." dedi.

- Sivas

AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat da AK Parti'nin aile birliğini korumak ve kadına karşı şiddetle mücadele etmek amacıyla bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğine dikkati çekti.

Dilipak'ın çirkin yakıştırma ve yazıları için yargıya başvurduklarını aktaran Polat, "Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk. Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu da katıldı.

- Niğde

AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur ise, "Gezi Parkı'nda yaşananlar misali, gün geçmiyor ki yeni bir bahane ile partimize yönelik bir saldırı yapmak isteyenler çıkmasın. Genç nesillerimizin korunması adına tüm çirkinliklere ve kötülüklere karşı savaşımız da dün olduğu gibi bugün de artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Değişik kademelerde hiçbir gelir ve menfaati olmadan görevini yapmaya çalışan kadınlara hakaret eden o kirli ve çirkin zihniyeti kınadıklarını dile getiren Temur, "Umarız ki Genel Merkezimizden ve 81 ilimizden, 922 ilçemizden yapılan bu çağrılar vesilesi ile bundan sonra kalemini siyasal tehdit aracına kimse döndürmez." diye konuştu.

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