AK Partili Kabaktepe Kore ve Kıbrıs gazileriyle buluşmasında konuştu: Varlığınızla başarılı olamayacaklar

AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Slayt gösterisinin ardından konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye'nin bugün dünyaya SİHA ihraç eden ve kendi milli muharip uçağını yapabilecek seviyeye gelmesinde gazilerin emeğinin olduğunu söyledi.

Gazilerin varlığının önemine işaret eden Kabaktepe, "Sizin varlığınız yıllarca bu topraklarda milletimize tasallut eden saldırıların başarılı olamadığını, daha sonra da başarılı olamayacağını göstermektedir." diye konuştu.

Kabaktepe, gazilerin bıraktığı emaneti ve anlayışı, Türkiye'yi daha ileriye taşımak için canına feda edecek nesiller yetiştirmeye gayret edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman işgalci olmayan ama her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olan millet olarak yine tavrımızı ve duruşumuzu göstereceğiz. Ne mutlu ki bize sizin gibi vatanımızı bugünkü yaşanacak ortamı sağlayan gazilerimize büyüklerimize sahibiz. Aynı zamanda 15 Temmuz'u da yaşadık. 15 Temmuz'da da birtakım etkinlikler yapacağız. Bu topraklarda birçok gazi diyorlar ya 4 yaşından büyük olan herkes bu topraklarda bu milletin hür ve özgür bir şekilde yaşamasına, bu bayrağa kendi istediği gibi dalgalanmasına engel olmaya çalışan isteyenlere şahit olduk, onun için yola çıktık, onun için canımızı feda etmeye hazır olduk. Bayramımızı, ezanımızı savunalım dedik. Bundan sonra da burada gazilerimizle birlikte şunu haykırıyoruz; yaşımız 7 de olsa 70 de olsa 10 da olsa 100 de olsa bu topraklarda, bu milletin, bu bayrağın, ezanın dinmemesi için her zaman en güçlü bir şekilde karşılarında duracağımızın, yerimizde sapasağlam durduğumuzun, ayaklarımızın altındaki toprağın kaymaması için her türlü mücadeleyi vereceğimizin de sözünü veriyor ve buradan haykırıyorum."

KKTC İstanbul Konsolosu Birsen İkizer Kalfaoğlu da toplantıda gazilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "O dönemdeki gazilerimizi ve şehitlerimizi minnetle anıyorum." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sirkeci Şube Başkanı Ahmet Gendikel de kendilerine gösterilen yakınlıktan dolayı ilgililere teşekkür etti.

Kore savaşının 3 yıl sürdüğünü belirten Gendikel, "Bu savaşta 4 kafile gitti. Bunların toplamı da 25 bin kişiydi. Şehit olanlara Allah rahmet eylesin. Bizi bir araya getirdikleri için AK Parti İl Başkanlığına teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Kabaktepe, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sirkeci Şube Başkanı Ahmet Gendikel, KKTC İstanbul Konsolosu Birsen İkizer Kalfaoğlu ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'a hediye takdiminde bulundu. Ayrıca programda Kıbrıs Gazileri Osman Yıldız ve Ahmet Aydın'ın doğum günü pastaları kesildi.

Program fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.