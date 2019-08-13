AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonuna nasıl kaydettiği ortaya çıktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonuna "Reis" diye kaydettiği ortaya çıktı. Bugün, Kurban bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde parti teşkilatı ile bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon bağlantısıyla katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, törene katılamayan Erdoğan'ı aradı ve telefon konuşmasına mikrofon tuttu. Erdoğan'ın partililere seslendiği sırada bir ayrıntı dikkat çekti. Erdoğan'ı telefonla arayan Jülide Sarıeroğlu'nun, Erdoğan'ı telefonuna "Reis" diye kaydettiği görüldü. Binali Yıldırım 'RTE' diye kaydetmişti Daha önce de AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın, Erdoğan'I telefonuna "RTE" diye kaydettiği gündeme gelmişti.

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