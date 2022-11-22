AK Partili İsmail Güneş: Teröristleri vurdukça ses HDP ve ABD’den geliyor

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Güneş, başta PKK/YPG olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetlediğini söyledi. Güneş, Türkiye’nin, terörün sonunu getireceğini belirterek, “Biz terör yuvalarını vurdukça ses HDP’den, Avrupa’dan, Amerika’dan ve Türkiye’nin düşmanlarından geliyor” diye konuştu. HDP’nin, terör örgütüne yönelik başarılı operasyonu, sivillere yapılıyormuş gibi göstermeye çalıştığını ancak buna izin vermeyeceklerini vurgulayan Güneş, Türkiye’nin sivillere zarar vermediğini kaydetti. Yalanlarla bir yere varılamayacağına vurgu yapan İsmail Güneş, devletin ve milletin bekasının önemli olduğunu dile getirdi.