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Siyaset AK Partili İsmail Güneş: Askerimiz sivillere operasyon yapmaz
Siyaset

AK Partili İsmail Güneş: Askerimiz sivillere operasyon yapmaz

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “TSK, tarihinde hiçbir zaman sivil insanlara karşı bir operasyon yapmamıştır” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 10:50:00 -
AK Partili İsmail Güneş: Askerimiz sivillere operasyon yapmaz

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Güneş, TSK’nın terör örgütleriyle son derece önemli mücadele verdiğini dile getiren Güneş, şöyle konuştu: “İnşallah bu hava harekatının ardından kısa sürede kara harekatı başlayarak, oradaki teröristler bir bir yakalanıp imha edilecektir. Oradaki teröristlerin yok olmasına razı olmayan ve onlara destek çıkan terörist yandaşları, toplumu yanıltma adına TSK’nın sivil hedeflere yönelik operasyon yaptığı algısını uyandırmak istemekte. TSK, tarihinde hiçbir zaman sivil insanlara karşı bir operasyon yapmamıştır. Ne kadar zor durumda kalırsa kalsın, buna asla tevessül etmemiştir, etmeyecektir.”

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