AK Partili isimden umut veren sözler: 1 sene sonra...
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, yaşanan depremlerin ardından umut veren ifadeler kullandı.
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından umut veren ifadeler kullandı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yapan Birinci, şunları kaydetti:
"1 sene sonra, ne çadır, ne çadırkent, ne de konteynerlerden bahsedeceğiz. Depremden etkilenen vatandaşlarımız, depreme dayanıklı konutlarında olacaklar inşallah. Allah memleketimizi tüm afetlerden korusun."
İşte o paylaşım: