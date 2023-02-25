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Gündem AK Partili isimden umut veren sözler: 1 sene sonra...
Gündem

AK Partili isimden umut veren sözler: 1 sene sonra...

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, yaşanan depremlerin ardından umut veren ifadeler kullandı.​​​​​​​

Yeniakit Publisher
2023-02-25 19:43:00 -
AK Partili isimden umut veren sözler: 1 sene sonra...

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından umut veren ifadeler kullandı.​​​​​​​

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yapan Birinci, şunları kaydetti:

"1 sene sonra, ne çadır, ne çadırkent, ne de konteynerlerden bahsedeceğiz. Depremden etkilenen vatandaşlarımız, depreme dayanıklı konutlarında olacaklar inşallah. Allah memleketimizi tüm afetlerden korusun."

İşte o paylaşım:


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