  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Partili isimden sert tepki: Mustafa Akıncı Rumlara teslim edilmelidir
Siyaset

AK Partili isimden sert tepki: Mustafa Akıncı Rumlara teslim edilmelidir

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bir röportajında, "Topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" sözleri büyük tepkilere yol açtı. AK Parti eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar ise sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:31:00 -
AK Partili isimden sert tepki: Mustafa Akıncı Rumlara teslim edilmelidir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bir röportajında, "Kıbrıs'ta çözüm topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Akıncı'ya her kesimden büyük tepkiler geldi.

AK Parti eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar ise sosyal medya hesabı Twitter'dan çok sert bir açıklama yaptı.

"Akıncı Rumlara teslim edilmelidir"

AK Partili Şamil Tayyar açıklamasında, "Kıbrısta şehit kanıyla sulanmış toprakları TV röportajında Rumlara dağıtan, Türk askerini adadan göndermek isteyen Mustafa Akıncı, artık Türklerin cumhurbaşkanı değil milli güvenlik sorunudur. Tez elden Rumlar’a iade edilmelidir!" sözleriyle Akıncı'ya sert tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

son söz

Adından ve soyadından utan Mustafa Akıncı.
  • Yanıtla
Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf
Dünya

Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf

Karabağ'a giderek Ermenistan ordusuna katılan Fransa vatandaşı Artur Oganisyan, Erivan hükümetinin insanları aldattığını ve binlerce askerin..
Türkiye'nin son nüfusu belli oldu
Dünya

Türkiye'nin son nüfusu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından elde edilen verilere göre, Türkiye'nin son nüfusu belli oldu.
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye gitmişti! Sözde sanatçı öldürüldü
Dünya

Azerbaycan'la savaşmak için cepheye gitmişti! Sözde sanatçı öldürüldü

Ermeni asıllı sözde opera sanatçısı Kevork Hadjian, Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak için gittiği cephe hattında öldürüldü...
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay