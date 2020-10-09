AK Partili isimden sert tepki: Mustafa Akıncı Rumlara teslim edilmelidir
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bir röportajında, "Topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" sözleri büyük tepkilere yol açtı. AK Parti eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar ise sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaptı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bir röportajında, "Kıbrıs'ta çözüm topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Akıncı'ya her kesimden büyük tepkiler geldi.
AK Parti eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar ise sosyal medya hesabı Twitter'dan çok sert bir açıklama yaptı.
"Akıncı Rumlara teslim edilmelidir"
AK Partili Şamil Tayyar açıklamasında, "Kıbrısta şehit kanıyla sulanmış toprakları TV röportajında Rumlara dağıtan, Türk askerini adadan göndermek isteyen Mustafa Akıncı, artık Türklerin cumhurbaşkanı değil milli güvenlik sorunudur. Tez elden Rumlar’a iade edilmelidir!" sözleriyle Akıncı'ya sert tepki gösterdi.