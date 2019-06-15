AK Partili isimden İstanbul mesajı: 24 Haziran sabahı Yunan sevinmesin

Mehmet Özmen Ankara Türkiye’de gözler önümüzdeki haftaya yapılacak 23 Haziran İstanbul seçimine çevrilmiş durumda. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul’da sokak sokak seçim çalışmalarını sürdürürken yeniakit.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundu.

“Fetih 1453’ü referans alıyoruz”

23 Haziran seçimlerinin, İstanbul’un sokaklarına ‘Zulüm 1453’te başladı’ diyenlerle, 1453’ü referans alan medeniyet arasında yaşanacak bir seçim olduğuna dikkat çeken AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Biz 1453’ü kendi yürüyüşümüze, siyasetimize, bakışımıza, medeniyet telakkimize referans gösteriyoruz. Bazıları da zulmün 1453’de başladığını referans gösteriyor. İşte zulüm 1453’te başladı diyenlerle, kendisine Avrupa’nın merhamet medeniyeti ile tanışması 1453 ile başladı diyerek hareket edenler o noktayı referans gösteriyor. İstanbul sahnesi bu iki kesim arasında çatışmaya vesile oluyor.” diye konuştu.

İSPARK’ın işletmesi PKK/HDP’nin elinde mi olacak?

“CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun PKK/HDP’ye seçim bedeli olarak İSPARK’ın işletmesini verecek” iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ahmet Hamdi Çamlı, “Ben inanıyorum ki İstanbul’da İstanbullular yarın su saatlerini okumaya gelen görevlinin bir DHKP-C örgüt üyesi olmasını istemeyecektir. İSPARK görevlisinin bir PKK örgüt üyesi olmasını istemeyecektir.” şeklinde konuştu.

“İstanbullular 23 Haziran’da Yunan’ı, Amerika’yı, Avrupa’yı sevindirmeyecek”

Çamlı şöyle devam etti: “24 Haziran sabahı Amerika, Avrupa sevinmeyecek, Yunan Gazeteleri belki de siyah renkli manşetlerle çıkacaktır. Bunu İstanbullular gösterecektir. Sultanahmet’i, Sultan Süleyman’ı, Sultan Fatih’i Yavuz Sultan Selim’i üzmeyecektir. ‘Zulüm 1453’te başladı’ diyenler yine mahcup olacaklardır.Her tarafı kuşatılmış, çok ciddi bir milli mücadele verdiğimiz bu süreçte birliği beraberliği muhafaza etmek ve sabahı emperyalistleri sevindirmemeliyiz.”

“Ekrem İmamoğlu balonu patladı”

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun küresel emperyalistlerin akıl hocalığı kapsamında bir proje olarak hazırlandığını belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sözlerini şöyle tamamladı:

“CHP’li Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet’e açıklamada bulunmuş. Kaftancıoğlu, ‘Ben ve Kemal Bey bilerek, bir strateji gereği aday olarak çıkmadık, bunu (Ekrem İmamoğlu) öne sürdük.’ Bu ne demek? CHP diyor ki; ‘Biz reziliz, bizim kara, kirli bir geçmişimiz var. Hırsızlıklarla, arsızlıklarla millet düşmanlığıyla geçen bir geçmişimiz var. Bu geçmişle CHP olarak sahneye çıkarsak yine tokadı yeriz, bu milletten’ diye düşünmüş olacaklar ki pek piyasada tanınmayan bilinmeyen, Trabzon sömürüsü de yapan bir kişiyi aday gösterdiler. Trabzon benim, ben de Trabzon evladıyım, Trabzonlular merttir, cesurdur, vatanseverdir. Şimdi ikinci sahne zuhur edince burada CHP adayı ne yapacağını şaşırdı. Senaryo bitti. Ortalıkta öyle oradan oraya savrularak gidiyor. Bir balon patladı diyebiliriz.”