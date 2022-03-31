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Siyaset Kendi trafik sorununu tekneyle çözen İmamoğlu'na tokat gibi sözler
Siyaset

Kendi trafik sorununu tekneyle çözen İmamoğlu'na tokat gibi sözler

Kendisine tekne tahsis eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İstanbul, yüzde 62'lik oran ile trafik yoğunluğunda dünyada birinci oldu! Tekne tahsisi ile trafik sorunu aşılmaz. Gözünü kapatan kendine karanlık yapar" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 08:41:00 - 2022-03-31 08:45:49

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, megakentin trafikteki yüzde 62 yoğunlukla dünyada birinci olduğunu açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından megakentin trafikteki yoğunluk oranıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Kabaktepe, paylaşımında İstanbul'un trafiğinin yüzde 62 ile dünyada birinci olduğunu açıkladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Çevre 1' adlı tekneyi kendine makam aracı yapmasına değinen Kabaktepe, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul, yüzde 62'lik oran ile trafik yoğunluğunda dünyada birinci oldu! Tekne tahsisi ile trafik sorunu aşılmaz. Gözünü kapatan kendine karanlık yapar."

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