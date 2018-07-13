AK Parti'li isimden Erol Olçok'un kardeşine destek

AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk, 15 Temmuz davalarında verilen kararları eleştiren 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok'a sahip çıktı.

Külünk, Cevat Olçok için "Ağabeyini ve yeğenini şehit vermiş bir kardeş ve amcanın milletin vicdanından yükselen sesi seslendirmesidir" ifadelerini kullandı.

"HAİNLER ELBETTE CEZASINI BULACAK"

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 15 Temmuz'da köprüde şehit olan Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok'un, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü Darbe girişimi davasında karar çıktı. 44 kişi beraat etti. Bunların 36'sı sabah teslim oldu. Ellerinde bayrak değil silah vardı. Bu nasıl adalet. Hainler elbette cezasını bulacak. Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Herkes sussada biz susmayacağız." sözlerine destek verdi.

"BU MİLLETİN VİCDANI YARALIDIR"

Külünk yaptığı paylaşımda, "Ağabeyini ve yeğenini şehit vermiş bir kardeş ve amcanın milletin vicdanından yükselen sesi seslendirmesidir. Evet bu karar ile milletin vicdanı yaralıdır ve ne oluyoruz sorusu sorulmaktadır." ifadelerini kullandı.