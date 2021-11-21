AK Partili isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Dilipak' çağrısı!
AK Partili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak için ricada bulundu.
AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Partililerin, gazetemiz Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında açtığı davaları geri çekmesi ricasında bulundu.
Metiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı 17 davayı çekmesi üzerinde Dilipak hakkındaki davaların da geri çekilmesi gerektiğini söyledi.
Twitter’dan konuya dair açıklama yapan Mehmet Metiner, şu ifadeleri kullandı:
“Reis’imden ve partimden ricamdır: Lütfen Abdurrahman Dilipak hakkında açılan davalar acilen geri çekilsin! Dilipak her şeye rağmen bizim değerimizdir. Kendi aramızda helalleşmeyi sağlayacak ahlaka ve olgunluğa sahip olduğumuzu gösterme günüdür.”