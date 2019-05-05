AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...

AK Partili eski vekil Burhan Kuzu, sosyal medya hesabından bomba bir paylaşım yaptı. Kuzu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul seçimlerine yönelik planının yeniden seçime gidilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Burhan Kuzu, yaptığı paylaşımda, "Kemal Bey'in rakiplerini egale etme stratejisi bugüne kadar başarıyla işledi. Şimdiki planı ise, istanbul seçimlerini yenileterek İmamoğlu'na seçimi kaybettirmek ve genel başkanlık koltuğunu korumak. Ben de başkasından duydum. Nne kadar doğru bilemem. Fakat Kemal Bey'i bilirim" ifadelerini kullandı.