AK Partili isim taşı gediğine koydu: Sezai Temelli ABD’nin Türkiye’deki sesidir

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, YSK’nın iptal kararıyla 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ve Türkiye’nin S-400 kararlılığına ilişkin yaptığı skandal açıklama tepkilere neden oldu. yeniakit.com.tr’ye konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, HDP’li Temelli’ye sert tepki gösterdi.

“Sezai Temelli, Amerika’nın Türkiye’deki sesi”

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’yi “Amerika’nın Türkiye’deki sesi” olarak değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Sezai Temelli, ABD’nin temennilerini maalesef milletvekili ve Türkiye Cumhuriyeti sıfatını taşıyarak dile getirmiştir. S-400’lere yönelik sözlerinden bunu anlıyoruz. İnönü’nün kardeşi Hasan Temelli var. Sezai Temelli, onun oğlu mudur, onunla akrabalığı var mıdır, bilmiyorum.” dedi.

“31 Mart sabahı emperyalistler sevindi”

Türkiye’nin, sınır içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vurdukça Sezai Temelli’nin panikleyerek skandal açıklamalarda bulunduğuna dikkat çeken Ahmet Hamdi Çamlı, şunları söyledi:

“Amerika, Siyonizm güdümlü emperyalizm, İstanbul’da eğer bir daha bir darbe olursa Büyükşehir Belediyesi’nde öyle bir adam olsun ki darbecilere karşı belediyenin imkânlarını, belediyenin tankerlerini, kamyonlarını, iş makinelerini darbecilerin önüne çıkartmasın ve hatta mesajlar atsın İstanbulluya: ‘Aman bir şey yok, sıkıntı yok. Herkes evinde dursun’ şeklinde. Milleti sükûnete çağırmak için bir başkan istiyor emperyalistler. Çünkü 31 Mart sabahı onlar sevindi. Ertesi gün baktım Amerika’dan, Yunanistan’dan sevinç sesleri gelmeye başladı. Böyle bir başkan istiyorlar. O doğrultuda da Sezai Temelli açıklamalar yapmıştır. ‘Engelleyeceğiz, engellemeye çalışacağız’ diye. Onların gayretleri de bu yönde. Bu bizi çok şaşırtmıyor.”

“Türkiye kendini savunamasın diye S-400 almamıza karşı çıkıyorlar”

Ülke savunması için çok önemli olan S-400 için “Ne işe yarayacağı belli değil” şeklinde yorum yapan Sezai Temelli’yi sert sözlerle eleştiren Ahmet Hamdi Çamlı, “Yarın bir gün emperyalistler tarafından Türkiye’ye sıcak bir müdahale olursa ona karşı savunmasız kalalım, ellerini-kollarını sallamadan, rahatsız olmadan ülkemizde operasyonlar yapsınlar, bu ülke kendini korumasın, bu ülke kendini korumaya ihtiyaç hissettiği zaman emperyalistler önünde el-pençe divan kalmak mecburiyetinde kalsın, eski CHP Türkiyesinde olduğu gibi emperyalistlerden gelen talimatlar doğrultusunda vaziyet alsın istedikleri için S-400’ü almamıza da karşı çıkıyorlar.” eleştirisinde bulundu.

“‘Türkiye’nin peşini bırakın’ çağrısında bulunsunlar”

HDP’lilerin PKK’lı teröristlere sessiz kalmasına dikkat çeken Ahmet Hamdi Çamlı, Temelli’ye yönelik sözlerini şöyle sürdürdü:

“Madem memleketin ekonomisini, hazinesini çok düşünüyorlar o zaman beraber horona kalktıkları dağdakilere, teröristlere ‘artık bırakın Türkiye’nin peşini, Amerika’nın hesabına burada kan dökmeyin’ diye çağrı yapsınlar. Biz de para harcamamış olalım.”

“HDP, CHP’nin beslediği, büyüttüğü çocuğudur”

HDP’nin CHP ile olan işbirliğine de değinen AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sözlerini şöyle tamamladı:

“HDP bizim bildiğimiz bir organizasyon. Nerden biliyoruz; HDP CHP’nin çocuğudur. CHP’nin beslediği, büyüttüğü, oluşması için elinden gelen her şeyi yaptığı bir organizasyondur. Aynı sesleri CHP’den de duyuyoruz. Baba-oğul gibi. Baba ne derse oğul onu söylüyor. Belki farklı versiyonda söylüyor ama neticede tek siyasi akımın iki farklı sözcüleri. CHP’de aynı şeyi söylüyor: ‘S 400’ü almayın, Türkiye savunmasız kalsın.’ HDP’ de aynı şeyi söylüyor. Büyükşehir Belediyesi’nde de domuzu yedi dakikada yemekle övünenlerin söylediği şeyi söylüyor. Onlar da diyor ki ; ‘biz kaybettireceğiz, kaybettirmek üzere çalışıyoruz.’ HDP’den de aynı şeyleri duyuyoruz. Şaşırmıyoruz, doğal karşılıyoruz. Bizim de varlık gayemiz bunlarla mücadeledir. Bu millet, medeniyet ve ümmet için mücadeledir. Bakalım nereye kadar gidecek? Allah millete, devlete zeval vermesin.”